'Теперь бомбардировки идут до Челябинска': в России вспомнили о 'цели войны' с Украиной и признались в провале. Видео

В России прозвучали заявления, в которых публично поставили под сомнение заявленные Кремлем цели так называемой "специальной военной операции" против Украины. Один из российских политиков признал, что ситуация с безопасностью внутри РФ развивается не по тому сценарию, который ранее озвучивался официальной пропагандой.

В его словах прозвучала критика и фактическое признание провала задекларированных задач войны. Об этом заявил российский правый политик Дмитрий Демушкин.

Он отметил, что одна из озвучиваемых целей войны против Украины заключалась в "остановке обстрелов Донбасса". В то же время он признал, что сейчас боевые действия и взрывы, по его словам, уже выходят далеко за пределы фронта и фиксируются на территории самой России.

"Одной из целей СВО называли остановить бомбардировки Донбасса. Но теперь бомбежки идут по всей России до Челябинска", – заявил он, комментируя ситуацию.

В своей речи Демушкин также иронично отметил, что обществу долгое время объясняли необходимость войны именно защитой гражданского населения. Он напомнил о риторике по "демилитаризации" и "денацификации", которую активно использовали российские чиновники в начале полномасштабного вторжения.

Политик предположил, что часть таких нарративов в будущем могут ограничивать или запрещать к обсуждению. Он также эмоционально прокомментировал изменение ситуации с безопасностью, заявив, что обстрелы, которые ранее назывались причиной вторжения, теперь, по его словам, происходят и на территории России.

При этом он подчеркнул, что идея защиты гражданских от обстрелов всегда подавалась как ключевое оправдание войны. Однако нынешняя ситуация, по его оценке, демонстрирует противоположный эффект.

Напомним, российские официальные лица начали публично смягчать свои заявления о готовности нанести масштабные удары по Киеву. Вслед за нагнетанием ситуации и анонсом новых терактов в украинской столице россияне передумали бить по "центрам принятия решений".

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль пытается скрыть масштабы цензуры в российских СМИ. Из администрации президента РФ в государственные пропагандистские медиа спустили "рекомендацию" об избежании слова "запрет" в материалах.

