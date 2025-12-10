Таяние вечной мерзлоты угрожает экономике РФ: разведка фиксирует критические инфраструктурные потери

Стремительное таяние вечной мерзлоты создает серьезные инфраструктурные и экономические угрозы для страны-агрессора России. За последние три десятилетия глубина сезонного протаивания верхнего слоя мерзлой почвы увеличилась с 45 до 70 сантиметров, и эти изменения происходят в ключевых регионах, в которых добывают нефть, газ и другие ресурсы.

Такую информацию сообщает Служба внешней разведки Украины. В ведомстве отмечают, что вечная мерзлота охватывает 65% территории России, в частности Воркуту, Норильск, Якутск и Магадан. Значительная часть арктической территории обеспечивает 10% ВВП страны и 20% экспорта, а также отвечает за добычу 18% нефти, 90% природного газа, никеля и кобальта, 60% меди и всех алмазов.

Почти всю жилую застройку этих регионов (81%) построили в 1960-1999 годах, при этом ни советская, ни российская власть не рассчитывала на современные изменения почв. А инженерная инфраструктура была рассчитана на вечную мерзлоту.

В результате более 40% сооружений в зоне мерзлоты уже начали разрушаться. В Воркуте их доля достигает 80%, в Магадане – 55%, в Диксоне – 35%, в Тикси – 22%, а в Якутске и Норильске – около 9-10%. Это создает немалые риски для критической инфраструктуры, в частности более 1000 километров газопроводов и дорог.

Согласно прогнозам, к 2050 году количество жителей этих территорий может уменьшиться на 61%.

Однако это не единственная экологическая проблема на территории страны-агрессора. Более половины территории России постепенно превращается в болотистые зоны из-за быстрого потепления. Страна нагревается в 2,5 раза быстрее, чем мир в среднем, что вызывает таяние вечной мерзлоты и высвобождение парниковых газов.

Из-за таких процессов уже испытывает разрушения инфраструктура на севере и северо-востоке России. Там проседают дороги, дома и трубопроводы. Кроме того, ситуацию усугубляют лесные пожары.

Едва ли не наибольшую угрозу несет кратер Батагайка, крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты, который стремительно увеличивается.

Почва в его зоне содержит значительные объемы органического углерода, который выбрасывается в атмосферу при таянии мерзлоты и ускоряет глобальное потепление. С дальнейшим повышением температуры кратер будет расширяться еще быстрее, что будет усиливать климатические риски.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова взялась за проработку мегапроекта по переброске воды из Оби в страны Центральной Азии. По оценкам разведки, решение приняли недавно, и Москва фактически готова пожертвовать экологической стабильностью Сибири. Украинская спецслужба подчеркивает, что Кремль таким образом пытается создать новый инструмент давления на Казахстан и Узбекистан.

