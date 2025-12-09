Россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии – разведка

Служба внешней разведки Украины заявила, что Россия снова взялась за проработку мегапроекта по переброске воды из Оби в страны Центральной Азии. По оценкам разведки, решение было принято недавно, и этим Москва фактически готова пожертвовать экологической стабильностью Сибири. Украинская спецслужба подчеркивает, что Кремль таким образом пытается создать новый инструмент давления на Казахстан и Узбекистан.

В сообщении Службы внешней разведки Украины указано, что инициатива исходит от Российской академии наук, которая возобновила наработки старого советского замысла. Там уточняют: проект подают как способ якобы улучшить водообеспечение южных регионов России. "Это фактически обновленная версия известного еще с 1980-х плана разворота сибирских рек", – напомнили в СВРУ.

Новые рычаги влияния

По информации разведки, Москва стремится создать альтернативный рычаг давления в регионе, где ее традиционные методы уже не работают. Казахская и узбекская экономики все больше ориентируются на китайский рынок, а их газовый экспорт снижает эффективность российских энергетических угроз. Возможно, именно поэтому Кремль делает ставку на контроль водных ресурсов, которые являются критически важными для центральноазиатских государств.

Одна из формулировок разведки прямо указывает: Россия стремится сформировать "водную дипломатию", которая по своей сути превращается в политический инструмент давления. И здесь важно вспомнить, что проект в 1986 году уже свернули – из-за рисков, которые тогда назвали непрогнозируемыми.

Экологическая цена проекта

Предварительные финансовые подсчеты показывают, что стоимость проекта может начинаться от 100 млрд долларов. Но это только экономическая сторона вопроса. Экологические последствия могут оказаться значительно серьезнее, ведь изменение водных потоков способно вызвать деградацию почв и изменение климата в масштабах, которых даже советские экологи в свое время опасались.

По оценкам СЗРУ, перераспределение воды может привести к опустыниванию больших участков Сибири, одновременно вызывая заболачивание других территорий. Это потенциально дестабилизирует целые гидрологические системы. Исследователи не исключают и ускорения таяния арктических ледников, ведь такие радикальные вмешательства в водный баланс могут вызвать каскадные климатические изменения.

Если говорить проще, любое резкое изменение движения воды в регионе такого масштаба может стать непредсказуемым пусковым механизмом для значительно более широких климатических сдвигов на огромной территории Евразии.

Последствия для региона

Аналитики отмечают, что переориентация водных ресурсов из Оби способна изменить природные циклы в регионах, где равновесие формировалось тысячелетиями. Речь идет не только о потенциальном уменьшении водности сибирских рек, но и о риске снижения уровня грунтовых вод, что может ускорить процессы опустынивания. В то же время избыточный приток воды в новые зоны может вызвать заболачивание и нарушение природных ландшафтов в Казахстане и Узбекистане.

Некоторые эксперты предполагают, что такие масштабные изменения могут повлиять и на локальные микроклиматические системы, а со временем – и на более широкие климатические тенденции. Отдельные модели, оценивающие подобные проекты, указывают на возможный риск ускоренного таяния арктических ледников. Это, в свою очередь, способно изменить уровень океана и создать новые вызовы для прибрежных государств.

Нельзя исключать и геополитическую составляющую. Кремль, постепенно теряющий влияние в Центральной Азии, ищет новые точки контроля. И водные ресурсы, которые становятся все более дефицитными, превращаются в стратегический инструмент, способный заменить газовое давление, которое в регионе уже не работает.

Ранее OBOZ.UA писал, что в разведке сообщали о развертывании Россией масштабной русификации временно оккупированных регионов. Происходит она на основе утвержденной Кремлем новой стратегии государственной национальной политики до 2036 года, ориентированной на формирование однородной гражданской идентичности и распространение русского языка.

