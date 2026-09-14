Строят собственный политический имидж за спиной у Путина: Собянин, Мишустин и Белоусов рискуют "выпасть из поля зрения", — Цимбалюк

Российские чиновники Сергей Собянин, Михаил Мишустин и Андрей Белоусов начали создавать собственные политические бренды в отрыве от партии "Единая Россия", военной риторики и культа российского диктатора Путина.

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Об этом на своем YouTube-канале заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, сославшись на материалы, которые, по его словам, оказались в его распоряжении.

Цимбалюк долгое время работал в Москве собственным корреспондентом УНИАН. Он прожил и работал в столице РФ 13 лет и был украинским журналистом, имевшим постоянную аккредитацию при МИД России.

Политические бренды

По словам Цимбалюка, наиболее активно продвигают образ мэра Москвы Сергея Собянина. Его якобы представляют не как политика, связанного исключительно с Путиным, а как самостоятельного "хозяйственника", технологического менеджера и потенциального руководителя всей страны.

Для премьер-министра РФ Михаила Мишустина, по утверждению журналиста, формируют образ эффективного системного управленца. Министру обороны России Андрею Белоусову, в свою очередь, якобы создают имидж строгого аудитора и государственного деятеля.

Цимбалюк заявил, что продвижение этих политических образов, согласно полученным им материалам, происходило через региональные СМИ и Telegram-каналы. Впоследствии к работе подключились крупные PR-компании.

В частности, в материалах, о которых рассказал журналист, фигурирует московское агентство Vinci Agency. По его словам, оплату за размещение материалов предлагали осуществлять, в том числе, через посредников и криптовалюту.

История с утечкой

По версии источника утечки, о которой рассказал Цимбалюк, причиной обнародования материалов стал конфликт из-за оплаты уже размещенных публикаций.

Журналист заявил, что заказчики якобы не рассчитались за проделанную работу. После этого агентство, по его словам, попыталось дистанцироваться от ситуации, а один из сотрудников передал переписку, бюджеты и исходные материалы.

Цимбалюк также сослался на результаты августовского исследования Украинского социологического портала. По его словам, в моделировании президентского голосования Собянин набрал 47,6%, Мишустин – 38,1%, а Белоусов – 36,7%. Путин в этом списке, по приведенным журналистом данным, занял четвертое место с результатом 34,1%.

Журналист предположил, что после обнародования информации о возможном продвижении отдельных политических проектов ситуация может привлечь внимание российского руководства.

"Собянин, Мишустин и Белоусов рискуют выпасть из окна. Пока Путин делает вид, будто он вечен, его ближайшее окружение, судя по материалам, оказавшимся в моем распоряжении, уже готовится к жизни после него", – заявил Цимбалюк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мэру Москвы Сергею Собянину, который способствовал "мобилизации" людей в российскую оккупационную армию, заочно объявили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны. Чиновник также привлекал коммунальных работников и технику для строительства военных объектов на временно оккупированных территориях Украины.