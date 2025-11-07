СБУ сообщила о подозрении мэру Москвы, который 'мобилизовал' на войну против Украины почти 90 тыс. человек

Мэру Москвы Сергею Собянину, который способствовал "мобилизации" людей в российское оккупационное войско заочно объявили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны. Чиновник также привлекал коммунальных работников и технику для строительства военных объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Видео дня

По данным следствия, Собянин "мобилизовал" на фронт около 90 тысяч россиян, из них 70 тысяч завербовали на военную службу по контракту через городские пункты отбора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник возглавил специальную группу в составе Координационного совета при правительстве РФ. В этом статусе он помогал Минобороны РФ создавать дополнительные места для мобилизованных и новые предприятия военно-промышленного комплекса.

Также известно, что мэр отправлял коммунальщиков и технику "Мосводоканала", "Мосгаза" и "Москоллектора" для строительства укреплений и фортификаций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Собянину заочно объявили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества россиянина, который возглавлял оккупационное "правительство" Херсонщины в 2022 году. Сергея Елисеева захватчики отправили в Херсон летом 2022-го из российского Калининграда; гауляйтер был освобожден и вернулся в Россию в ноябре того же года.

– Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить поселок Тетеревское на Киевщине в марте 2022 года.