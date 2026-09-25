"Стратегический приоритет": Россия планирует повысить ряд налогов в 2027–2029 годах для финансирования военных расходов

24 сентября 2026 года российское правительство одобрило проект бюджета на 2027–2029 годы, в котором оборона и безопасность определены как "стратегический приоритет". Для финансирования военных расходов Москва планирует повысить ряд налогов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Министерства финансов РФ. Документ должен быть передан в российский парламент до 1 октября.

В Минфине РФ отметили, что предусмотренное финансирование позволит обеспечивать армию необходимым вооружением и военной техникой, модернизировать предприятия оборонной промышленности и выплачивать денежное довольствие военнослужащим.

В 2027 году доходы российского бюджета прогнозируются на уровне 43,3 трлн рублей, тогда как расходы составят 48,8 трлн рублей. В результате дефицит достигнет 2,2% ВВП. В предыдущих трехлетних прогнозах его оценивали в 1,2% ВВП.

Среди предложенных мер — повышение налогов на сверхприбыль металлургических компаний и производителей удобрений, получающих дополнительные доходы благодаря высоким мировым ценам. Кроме того, планируется изменить налогообложение трансграничной электронной торговли.

Отдельно Минфин РФ предлагает увеличить ставки для так называемых пассивных доходов граждан. Речь идет о доходах от инвестиций в ценные бумаги, продажи имущества и процентов по банковским депозитам. По оценкам российских властей, нововведения могут затронуть около 4 млн человек.

Новые налоговые меры готовятся на фоне ухудшения прогнозов для российской экономики. В частности, ожидается, что в 2026 году промышленное производство в РФ сократится на 0,2%. Если этот прогноз оправдается, показатель снизится впервые с 2020 года, когда на экономику повлияла пандемия COVID-19.

В то же время капитальные инвестиции могут сократиться ещё более значительно – на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Это будет самое значительное сокращение со времён экономического кризиса 2015 года. Ранее российские власти ожидали падения этого показателя лишь на 1,5%.

Прогноз инфляции в РФ на 2026 год также пересмотрели в сторону повышения — с 5,2% до 6,8%. По данным Reuters, это произошло после ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к дефициту топлива и росту цен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за январь–август 2026 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,8 трлн рублей — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это примерно на 35% больше суммы, которую российские власти прогнозировали на весь 2026 год. Для бюджета РФ это худший результат со времени пандемии 2020 года.

Из-за нехватки средств в апреле российские власти сократили расходы на статьи, не связанные с войной, на 35%.

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