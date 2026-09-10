Война все сильнее бьет по бюджету России: в ISW раскрыли, на какие меры идет Кремль

Пятый год полномасштабной войны наносит существенный ущерб бюджету страны-агрессора – России, и это сказывается на её экономике и других сферах. Так, по последним данным, дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей (67,87 миллиарда долларов или 2,5 процента ВВП России), и это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Причинами такого увеличения дефицита бюджета являются непредвиденный рост расходов и снижение доходов от нефти и газа. Об этом сообщили в ISW.

Что известно

В отчете от 9 сентября Министерство финансов России опубликовало предварительную оценку федерального бюджета, согласно которой дефицит достиг 5,8 триллиона рублей (67,87 миллиарда долларов или 2,5 процента ВВП России) в период с января по август 2026 года. Это в 1,5 раза превышает дефицит бюджета России за аналогичный период 2025 года.

В частности, отмечается, что российские власти прогнозировали дефицит бюджета на уровне 3,8 триллиона рублей (44,47 миллиарда долларов или 1,6 процента ВВП России) за весь 2026 год. Однако уже по состоянию на сентябрь 2026 года дефицит оказался примерно на 35 процентов выше запланированного.

Причины такого дефицита – рост расходов по отношению к общим доходам и снижение доходов от нефти и газа.

"Данные свидетельствуют о том, что расходы российского бюджета выросли до 31,72 триллиона рублей (371,17 миллиарда долларов), что на 14,7 процента больше, чем в январе–августе 2025 года, более быстрыми темпами, чем доходы российского бюджета, которые выросли на 9,2 процента до 25,93 триллиона рублей (303,42 миллиарда долларов)", – говорится в материале.

Так, в частности, Министерство финансов России пояснило, что непредвиденный рост расходов федерального бюджета в течение этого периода был связан с заключением и авансовой оплатой государственных контрактов, вероятно, контрактов, связанных с обороной.

Из-за этого Кремль вынужден идти на определенные меры, в частности сокращать расходы на те статьи, которые не связаны с войной.

Так, 27 августа агентство Bloomberg сообщило, что правительство России сократило расходы на статьи бюджета, не связанные с войной, на 35 процентов после дефицита наличности в апреле 2026 года.

"Это свидетельствует о том, что расходы России, связанные с войной, выросли достаточно, чтобы компенсировать сокращение расходов, не связанных с войной, и увеличить бюджетные расходы на 48 процентов с 2025 по 2026 год", – отметили в издании.

По оценке ISW, высокие расходы России на оборону и жесткая денежно-кредитная политика вытесняют российскую экономику, что приводит к стагнации роста ВВП и высокой инфляции и вынуждает Путина сокращать расходы, не связанные с войной, в ущерб благосостоянию российского населения.

31 августа Центральный банк России опубликовал документ об основных направлениях денежно-кредитной политики России с 2027 по 2029 год. В этом документе изложены три прогнозируемых сценария развития экономики, среди которых "проинфляционный" сценарий, который прогнозирует уровень инфляции в России на уровне от 4,5 до 5,5 процента, а рост ВВП достигнет от одного до двух процентов в 2027 году.

Российский диктатор Владимир Путин недавно определил в качестве приоритета борьбу с инфляцией за счет роста и инвестиций. При этом он пытается сгладить последствия военных расходов России и международных санкций в преддверии предстоящих выборов в сентябре.

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