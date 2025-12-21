Страны ЕС начали 'невидимую войну' против России: Die Welt узнало о хакерских атаках: Die Welt узнало о хакерских атаках

В Европе все активнее применяют киберинструменты в противостоянии с Россией, избегая публичности и официальных заявлений. Западные страны делают ставку на скрытые цифровые операции в ответ на хакерские атаки, которые связывают с Москвой.

Такую стратегию в Берлине называют "невидимой войной". Об этом пишет Die Welt.

Несколько стран Европейского Союза уже обладают наступательными кибервозможностями и используют их в тайном режиме. По данным издания, правительства Запада отвечают на кибератаки, которые приписывают России, не дипломатическими демаршами, а скрытыми ударами в цифровом пространстве.

В центре материала – эстонская компания CybExer, которая специализируется как на защите от хакерских атак, так и на их проведении. Представитель компании Ааре Рейнтам подтвердил, что CybExer предоставляет наступательные киберинструменты сразу нескольким странам ЕС. По его словам, именно так сегодня выглядит современная война.

Журналисты Welt описывают офис компании как командный пункт: на экранах – карты с объектами инфраструктуры, от жилых домов до энергетических башен, которые обозначены в зависимости от уровня их защищенности или факта взлома.

Рейнтам объясняет, что для дестабилизации системы не обязательно атаковать стратегические объекты с высоким уровнем защиты. Уязвимыми могут быть менее заметные элементы, в частности системы водоотведения. Из-за использования устаревших сетей 2G со слабым шифрованием атака на водяные насосы может вызвать масштабные последствия — от технических сбоев до проблем в сфере здравоохранения.

Издание отмечает, что участие в таких операциях официально отрицается всеми сторонами. В то же время Эстония, которую Die Welt называет одним из лидеров кибербезопасности в Европе, имеет собственный горький опыт: в 2007 году страна подверглась массированной кибератаке на государственные ресурсы и банки.

Именно после этого в Таллинне был создан Центр передового опыта НАТО по киберобороне (CCDCOE). В нем проводят анализ реальных кибератак и отрабатывают сценарии будущих угроз. По словам подполковника бундесвера Кристофа Кюна, одним из ключевых направлений работы центра является тренировка, ведь кибервойна требует не только техники, но и подготовленных специалистов.

В этом году в CCDCOE провели два масштабных учения – одно было посвящено отражению кибератак, другое – наступательным операциям в случае серьезной эскалации.

