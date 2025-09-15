Киберпомста от ГУР в действии: ресурсы российской ЦИК парализовала масштабная атака

Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК. Это произошло в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. Следовательно, ресурсы российской ЦИК парализовала масштабная атака.

Киберспециалисты ГУР парализовали ресурсы российской ЦИК

Как сообщил источник в ГУР, целью кибератаки стало препятствование проведению онлайн голосования на российских выборах, которые оккупационная власть проводит, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Отмечается, что мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов:

серверы центральной избирательной комиссии (ЦИК) и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые использовались во время проведения онлайн голосования на выборах городских голов и губернаторов на территории РФ;

магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";

серверы государственного портала цифровых услуг РФ "Госуслуги".

В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов в регионах РФ.

В России заявили о "проблемах" и "сбоях"

"В здании ЦИК лег интернет – идет атака", – эмоционально прокомментировала кибернападение глава российского ЦИК Элла Панфилова.

О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 7 сентября провели масштабную DDOS-атаку на инфраструктуру врага, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо в России. В результате украинские хакеры заблокировали топливные карты в РФ, а также "положили" десятки вражеских онлайн-ресурсов, в том числе серверы "Ростелекома" и "Лукойла".

