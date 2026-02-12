Столб дыма виден издалека: в Республике Коми поражен НПЗ. Фото и видео

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухта Республики Коми. После атаки над промышленной зоной поднялся густой столб дыма, который был виден на значительном расстоянии.

Видео и фото с места происшествия активно распространяются в сети. О поражении объекта сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Удар был нанесен по территории НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка", специализирующегося на переработке нефти и производстве топлива для внутреннего рынка РФ.

Предприятие входит в структуру компании "Лукойл" и имеет стратегическое значение для обеспечения топливом северных регионов России.

На обнародованных кадрах зафиксировано сильное задымление и признаки возгорания на промышленной площадке. Местные власти официально не сообщали о масштабах повреждений, однако характер взрыва и пожара может свидетельствовать о поражении технологических установок или резервуаров.

Город Ухта расположен более чем в 2000 километрах от государственной границы Украины, что в очередной раз демонстрирует расширение географии ударов по военно-промышленной и энергетической инфраструктуре России. Поражение таких объектов рассматривается как часть системной работы по снижению логистических и топливных возможностей противника. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

