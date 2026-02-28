Сооснователь 'Яндекса' отказался от гражданства РФ: в чем причина

Основатель российской компании "Яндекс" и миллиардер Аркадий Волож отказался от российского гражданства. Такой шаг он сделал почти через два года после того, как продал свою долю в крупнейшей российской поисковой системе и сосредоточился на развитии собственной компании Nebius Group NV в Нидерландах.

Об этом сообщил Bloomberg. По информации источника агентства, на этой неделе Волож получил официальное подтверждение, что он больше не является гражданином России.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины "Яндекс" оказался под существенным давлением как в России, так и за рубежом. Торговля акциями компании на бирже Nasdaq была остановлена сразу после вторжения РФ в феврале, а сам Волож в июне 2022 года покинул пост генерального директора на фоне санкций Европейского Союза.

В Европейский Союз тогда объяснили ограничения тем, что "Яндекс" способствовал распространению российской пропаганды и дезинформации.

В середине 2023 года Аркадий Волож публично раскритиковал вторжение РФ в Украину. Он отмечал, что не сделал громкого заявления раньше, поскольку помогал коллегам из компании покинуть Россию после начала войны.

"Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", – заявил тогда Волож.

В марте 2024 года ЕС отменил введенные против него санкции.

62-летний предприниматель, который уже более десяти лет живет в Израиле и имеет израильское гражданство, сейчас развивает компанию Nebius Group NV в Нидерландах. Он стал одним из нескольких известных бизнесменов, которые после 2022 года официально отказались от российского паспорта. Среди них – основатель DST Global Юрий Мильнер и предприниматель Олег Тиньков, который создал "Тинькофф Банк".

Как сообщал OBOZ.UA, миллиардера, соучредителя крупнейшей российской компании "Яндекс" Аркадия Воложа исключили из санкционного списка ЕС. Он с 2014-го не живет в России и осудил российскую агрессию, это и позволило ему избавиться от санкций.

