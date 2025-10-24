Снаряды теперь долго не будет производить: в сети показали пораженный украинскими дронами военный завод вблизи Челябинска. Фото

Беспилотники атаковали военный завод в городе Копейск под Челябинском, который производил боеприпасы для российской армии. После взрыва часть цехов разрушена, спасатели продолжают разбирать завалы. Местные власти сообщили о по меньшей мере 12 погибших и более 10 пропавших без вести.

Как пишут в социальных сетях, завод "Пластмасс" после взрывов выглядит почти полностью уничтоженным. На фото видны сильные разрушения кирпичных цехов, разбросанное оборудование и поврежденные здания. Возле руин стоит автомобиль с надписью "Груз 200", что подтверждает наличие погибших среди работников.

По словам очевидцев, спасатели до сих пор работают на месте происшествия, продолжают искать людей под обломками. Официальные источники во власти Челябинской области подтвердили факт взрыва, но отрицают его причастность к атаке дронов.

Взрыв и версии властей

Российский Следственный комитет открыл уголовное производство по статье о нарушении техники безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

В то же время местные жители утверждают, что официальная версия может скрывать истинную причину взрыва – атаку украинских БПЛА. Очевидцы говорят, что сначала прозвучали несколько громких взрывов, после чего завод начал гореть.

"Теперь они долго не смогут производить снаряды", – иронизируют пользователи сети, публикуя фото разрушенного предприятия.

Завод "Пластмасс" – одно из ключевых звеньев оборонки

Предприятие в Копейске относится к системе российского военно-промышленного комплекса и занималось изготовлением компонентов для артиллерийских боеприпасов. Взрыв на нем может повлиять на темпы производства снарядов для оккупационной армии РФ, особенно в условиях продолжающихся боевых действий против Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вечером, 22 октября, дроны атаковали город Копейск в Челябинской области РФ. Их целью стал завод "Пластмасс", который производит боеприпасы для российской оккупационной армии. Кадры поражения предприятия публиковали в сети. На них видно, что после попадания БПЛА на заводе прогремел мощный взрыв. Вспыхнул пожар, в небо поднялся дым.

