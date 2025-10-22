В Челябинской области РФ дроны атакуют завод: пожар видно издалека. Фото и видео

Вечером в среду, 22 октября, дроны атаковали город Копейск в Челябинской области РФ. Их целью стал завод "Пластмасс", который производит боеприпасы для российской оккупационной армии.

Кадры поражения предприятия публиковали в сети. На них видно, что после попадания БПЛА на заводе прогремел мощный взрыв. Вспыхнул пожар, в небо поднялся дым.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил атаку и взрыв на заводе в Копейске.

"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет", – написал он.

"Пластмасс" – это российский завод по производству, ремонту и утилизации боеприпасов для полевой, корабельной, зенитной и танковой артиллерии. Предприятие выпускает 82-мм и 120-мм выстрелы для минометов, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды калибром 100-мм, 125-мм и 152 мм для пусковых установок, танковых пушек и самоходных гаубиц, неуправляемые авиационные ракеты типа С-8.

Входит в состав холдинга АО "НПК "Техмаш" под управлением АО "Технодинамика" российской государственной корпорации "Ростех".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в частности ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

Также дроны-камикадзе атаковали Саранский механический завод в Республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы. Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы боеприпасов и узлы инициирования.

Кроме того, был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия.

