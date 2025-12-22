Главу Русской православной церкви Владимира Гундяева, известного как патриарх Кирилл, более полувека сопровождает женщина, которая фактически выполняет роль его гражданской жены. Несмотря на церковный запрет на брак для патриарха, эти отношения продолжались десятилетиями и тщательно скрывались от публики.

Журналисты установили, что эта женщина не является родственницей Кирилла, как ранее утверждали приближенные к нему лица. Об этом говорится в публикации российского СМИ.

Спутницей патриарха является Лидия Леонова (в девичестве Холодова). Она проживает в квартирах, связанных с главой РПЦ, и регулярно сопровождает его во время зарубежных поездок, в том числе полетов на VIP-самолетах. Один из таких случаев зафиксирован в феврале 2019 года, когда Кирилл прибыл в Баку на бизнес-джете, а Леонова провела с ним девять дней во время неофициальных мероприятий.

Имя Леоновой впервые появилось в медиа еще в 2012 году во время скандала вокруг элитной квартиры патриарха в московском "Доме на набережной". Иск к соседу из-за повреждения жилья подала не РПЦ и не сам Кирилл, а именно Леонова. После этого российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что она якобы является троюродной сестрой патриарха, однако журналисты установили, что родственных связей между ними не существует.

Биографические данные свидетельствуют, что Леонова сопровождала Гундяева еще с начала 1970-х годов, а затем переехала вместе с ним в Смоленск, когда его направили туда на церковную службу. Лица, которые были знакомы с бытом патриарха, отмечают, что она принимала активное участие в его делах, контролировала хозяйство, контакты и подарки для влиятельных лиц.

Расследование также выявило значительные активы, оформленные на Леонову. На нее зарегистрирована компания по управлению недвижимостью, а также квартиры и коммерческие помещения в Москве и Санкт-Петербурге, коттедж и земельные участки вблизи подмосковного парка "Патриот", а также автомобили премиум класса. Журналисты подчеркивают, что совокупность этих фактов свидетельствует о фактических супружеских отношениях, которые противоречат православным канонам и публичному образу главы РПЦ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области разоблачили митрополита УПЦ Московского патриархата, который распространял фейки о защитниках Украины. Кроме распространения лживых сведений о Силах обороны, священник публично отрицал преступления России.

По информации Службы безопасности, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда были повреждены несколько местных храмов вместе с прихожанами.

Более того, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России и распространял дезинформацию об украинских защитниках, которые ведут непрерывные бои с россиянами на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

