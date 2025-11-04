СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Донецкой области: оправдывал агрессию РФ и распространял фейки

В Донецкой области задержали разоблачили митрополита УПЦ Московского патриархата, который распространял фейки об защитниках Украины. Кроме распространения лживых сведений о Силах обороны, священник публично отрицал преступления России.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда было повреждено несколько местных храмов вместе с прихожанами. Более того, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России и распространял дезинформацию об украинских защитниках, ведущих непрерывные бои с россиянами на восточном фронте.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в СБУ отметили, что ранее клирика уже разоблачили на несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, СБУ задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который по заказу российской военной разведки (ГРУ) передавал координаты украинских военных объектов. По данным следствия, протоиерей отслеживал позиции боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал данные врагу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как СБУ помешала масштабной диверсионной операции на Днепропетровщине. Задержана пара агентов, которые по заданию российских кураторов изготавливали самодельные взрывные устройства для терактов.

