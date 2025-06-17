Шойгу похвастался "особыми" договоренностями с КНДР после переговоров с Ким Чен Ыном: чем Пхеньян поможет Кремлю

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын направит в Курскую область северокорейских саперов и строителей для восстановления региона. Речь идет об около 6000 человек.

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Об этом Шойгу рассказал после переговоров с северокорейским лидером в Пхеньяне во вторник, 17 июня. В то же время это уже второй визит Сергея Шойгу в Северную Корею в июне 2025 года.

По его словам, в Россию направят тысячу саперов и 5000 военных строителей.

"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", – сказал российский чиновник.

Он также заявил, что руководителями России и КНДР "принято решение об увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях". В частности, в России и КНДР откроют мемориал в память о северокорейских военных, погибших во время боев в Курской области РФ.

Заметим, что первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре 2024 года. Однако Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня председатель Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне. Во время переговоров северокорейский диктатор пообещал Москве поддержку КНДР, в том числе в войне против Украины, также речь шла о совместной операции на Курщине.

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