"Священное дело": Ким Чен Ын заверил Россию в поддержке в войне против Украины и пожелал Кремлю победы

Глава Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 4 июня, провели встречу в Пхеньяне. В ходе переговоров северокорейский диктатор пообещал Москве поддержку КНДР, в том числе в войне против Украины, также речь шла о совместной операции на Курщине.

Видео дня

Как сообщает северокорейское госагентство KCNA, правительство КНДР и дальше намерено "безусловно поддержать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего относительно Украины".

Ким Чен Ын также пожелал на встрече с Шойгу, чтобы Россия "и впредь непременно завоевывала победу в справедливом священном деле".

Глава КНДР и Шойгу также обсудили бои на Курщине, в которых приняли участие северокорейские военные, говорится в сообщении KCNA и на сайте Совбеза РФ.

У Шойгу заявили, что на встрече обсуждался вопрос "увековечивания памяти подвига корейских воинов".

В КНДР в свою очередь заявили о "несравненной доблести и самоотверженности самых лучших сыновей корейского народа", которые "плечом к плечу" с оккупантами РФ "в одном окопе" воевали за "освобождение" Курщины и "защитили ценную часть российской территории, как свою Родину".

И госагентство Северной Кореи, и Совбез России ссылаются на Договор о стратегическом сотрудничестве от 19 июня 2024 года, который предусматривает помощь одной страны другой, если какая-либо из них подвергнется вооруженному нападению.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай не допустить, чтобы КНДР продолжала помогать Москве в войне против Украины. Он предостерег, что НАТО может стать более вовлеченным в дела Азии, если КНР не будет принимать больше мер.

Напомним также, накануне глава беларуского режима Александр Лукашенко провел встречу с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине. Во время переговоров он рассыпался в похвалах КНР и заявил о "беспрецедентном давлении на наши страны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!