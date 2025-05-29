Схемы российской ядерной базы попали в открытый доступ – DW

В России произошла крупная утечка данных о секретных ядерных объектах, в результате чего в открытом доступе оказались полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в городе Ясный Оренбургской области. Как оказалось, они открыто публиковались в РФ в тендерной документации.

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Об этом пишет DW. Издание отмечает, что на утечку данных обратили внимание журналисты датского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel.

Секретные чертежи стратегических ядерных баз были прикреплены к тендерам, объявленных летом 2024 года.

Журналисты, изучив тендерную документацию, обнаружили два миллиона документов, на основании которых можно оценить масштабы модернизации военной ядерной инфраструктуры на наиболее охраняемых объектах России.

Эксперты называют утечку таких документов "совершенно невероятной", отмечая, что ранее они не видели ничего подобного в открытом доступе.

Обычно внутренние планы таких объектов являются особо охраняемой тайной. Но благодаря халатности российских чиновников теперь известно, как устроены ядерные ракетные базы РФ.

В частности, Der Spiegel подробно описывает базу РВСН в районе города Ясный, на которой по утверждениям Кремля с 2019 года размещается гиперзвуковая ракета "Авангард". В открытом доступе оказались полные документы о строительстве этой базы и материалы, которые использовались при этом, схемы помещений от туалетов до столовых, от подземных тоннелей до оружейных комнат.

В интернете также оказались данные об ИТ-системах, системах охраны и расположении камер, датчиков, внешних ограждений, сигнализации, защищенных дверях и окнах, электрооборудовании и коммунальных системах.

Из документов следует, что база снаружи защищена комплексными системами постоянного наблюдения с дистанционно управляемыми пулеметами и гранатометами, а также современными средствами ПВО. По внешнему периметру установлены три уровня электрических заграждений, датчики сейсмической активности и радиоактивности, железобетонные стены, взрывостойкие двери и окна, а также системы сигнализации с магнитными контактами и инфракрасными датчиками.

Журналисты даже узнали, какие тренажеры и инвентарь используют солдаты, и выяснили, что в свободное время они играют в шахматы и шашки.

Командир 1-го батальона военной разведки британской армии Филип Ингрэм в интервью газете Danwatch отметил исключительную ценность таких документов.

"Материалы – это самый высокий уровень разведки. Вы можете найти уязвимое место для атаки", – констатировал военный.

Старший преподаватель исследований разведки в Норвежском штабном колледже при военной академии армии Норвегии Том Рэсет отметил, что модернизация российских ядерных сил находится под пристальным наблюдением западных спецслужб.

Он отметил, что две базы в Ясном были приведены в состояние повышенной боевой готовности, но нарушение безопасности может означать, что России придется перестраивать эти объекты.

"Изменение инфраструктуры на этих объектах стоит больших денег", – отметил Ресет.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия проводит масштабную модернизацию инфраструктуры ядерного вооружения в Оренбургской области. Объект модернизации – пусковые шахты стратегических ракет в районе города Ясный, вблизи границы с Казахстаном. Обе базы имеют на вооружении комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Авангард".

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