Россия проводит в Оренбургской области масштабную модернизацию шахт для ядерных ракет - Der Spiegel

Россия проводит масштабную модернизацию инфраструктуры ядерного вооружения в Оренбургской области. Объект модернизации - пусковые шахты стратегических ракет в районе города Ясный, вблизи границы с Казахстаном.

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Об этом сообщают Der Spiegel и датский расследовательский проект Danwatch со ссылкой на спутниковые снимки и утечку внутренней документации. Отмечается, что изменения коснулись, в частности, баз 621-го и 368-го ракетных полков.

Обе базы имеют на вооружении комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Авангард". Работы включают строительство новых дорог, защитных сооружений, казарм, командных пунктов, складов и подземных тоннелей.

Спутниковые снимки и более 2 млн внутренних документов, собранных журналистами, свидетельствуют о широкомасштабной перестройке инфраструктуры, в частности - закупке больших объемов стали, цемента, изоляционных материалов. Часть строительных материалов имеет иностранное происхождение – в частности продукция немецкой компании Knauf.

Согласно документам, параллельно с разработкой новых видов вооружений Россия строила новые военные объекты.

"Целые базы были... отстроены заново, возведены сотни новых казарм, сторожевых вышек, пунктов управления и складов, прорыты километры подземных тоннелей", – пишет Danwatch.

Документы содержат технические описания систем безопасности: базы имеют три уровня электрических заграждений, бетонные укрепления, взрывостойкие двери, инфракрасные сенсоры, сейсмические и радиационные датчики. Некоторые файлы раскрывают планировку объектов, расположение видеокамер, оружия, средств защиты и персонала. По оценке экспертов, такая информация может представлять серьезную угрозу для безопасности этих баз.

Отмечается, что эти документы относятся к разведывательной информации высшей категории и позволяют найти слабое место для атаки.

"Тот факт, что вам удалось это обнаружить, говорит о том, что в России произошел серьезный сбой в работе процедур", – сказал бывший командир 1-го батальона военной разведки британской армии Филип Ингрэм.

России, вероятно, придется пересмотреть работу части объектов, что повлечет дополнительные расходы.

Напомним, страна-агрессор Россия сейчас имеет в запасе от 300 до 600 крылатых ракет большой дальности. Это все Х-101 воздушного базирования и Р-500 от ОТРК "Искандер" и "Калибр" морского базирования. Арсенал Х-47М2 "Кинжал", "Циркон", боевых блоков "Авангард" и других видов гиперзвукового вооружения РФ сейчас составляет 200-300 единиц.

В США армия активно работает над совершенствованием системы противовоздушной и противоракетной обороны "Золотой купол", стремясь увеличить ее автономность с помощью искусственного интеллекта. Это должно позволить уменьшить количество персонала, необходимого для управления системой, и повысить эффективность ее работы.

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