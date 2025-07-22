'Сблизился с дочерью Путина': СМИ раскрыли, как Мединский стал главным переговорщиком Кремля по Украине

На переговорах России и Украины в Турции, начавшихся в 2025 году, российскую делегацию возглавил советник российского диктатора Владимир Мединский. И Украина, и Запад это назначение расшифровали единственно верным образом: Кремль не намерен вести реальные переговоры о завершении войны, потому и послал в Стамбул Мединского, не имеющего полномочий, но успевшего заработать репутацию "клоуна" не только вне пределов РФ, но и внутри государства-агрессора.

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Как некогда мелкий аппаратный функционер умудрился превратиться не только в "главного переговорщика", но и в идеолога "традиционных ценностей", рассказали журналисты российского издания "Важные истории", Delfi Estonia, проекта украинского "Радио Свобода" "Схемы" и шведского Expressen, в совместном расследовании. Они убеждены: не последней причиной "карьерного взлета" Мединского стало его сближение с одной из дочерей Владимира Путина – Екатериной Тихоновой.

Собеседник журналистов, офицер европейской разведки, отметил, что позиции Мединского в Кремле значительно укрепились после переговоров между Россией и Украиной в марте 2022 года. А с лета 2024 года Мединский получил в свое распоряжение целое подразделение администрации президента, которое курирует вопросы культурной и историко-образовательной политики, "отдел по созданию идеологии", как охарактеризовал его собеседник автором материала.

Становление функционера: от пиарщика – до министра

Уроженец города Смела в Черкасской области, Мединский в начале 1990-х окончил престижный факультет международной журналистики в МГИМО, а стажировку проходил в посольстве СССР в Вашингтоне. После работал в газете "Россия" и занимался, как рассказывал в одном из интервью сам, "самым черным пиаром, какой только можно себе представить", "производством духоподъемного фейка".

В 1992-м вместе с будущим гендиректором ТАСС Сергеем Михайловым и еще несколькими выпускниками МГИМО Мединский основал PR-агентство "Корпорация Я", оказывавшего услуги банкам, табачным компаниям и даже финансовой пирамиде "МММ".

Карьеру чиновника Мединский начал в 1998-м – советником по информационной политике у министра по налогам и сборам Георгия Бооса. Потом, благодаря протекции Бооса, работал в предвыборном штабе "Отечество — Вся Россия", в аппарате зампредседателя Госдумы, в исполкоме "Единой России" по Москве.

В 2003 году с подачи Бооса Мединский стал депутатом Госдумы. Там бывший пиарщик лоббировал много важных законопроектов, например о регулировании игорного бизнеса, выгодный крупным игрокам рынка.

"Не очень рефлексивный, не очень быстро соображающий, но гнущий свою линию, упертый такой", — охарактеризовал Мединского в разговоре с журналистами его бывший коллега.

Другой собеседник, работавший в то время с Мединским, вспоминает его как человека "неуверенного в себе, очень закомплексованного", пытавшегося "быть в коллективе" и "невпопад рассказывающего странные анекдоты".

"Бывает, что человек очень хочет показаться своим и это ему катастрофически не удается", – заявил собеседник авторов расследования.

Уже в то время, по словам его знакомых, Мединский выделялся "своей одержимостью русской историей".

"С самого начала он глубоко поразил меня тем, что у него была очень оригинальная, в то время казавшаяся маргинальной [концепция] российской истории. Она заключалась в том, что России всегда гадила англичанка, тысячу лет, и что мы на самом деле белые и пушистые. А всё, что про нас рассказывают — это всё мифы. Я упрощаю, но эта конструкция в его голове была абсолютно четкая. Она для либерала, меня, была шокирующей", – рассказал один из них.

В Госдуме Мединский просидел два созыва, до 2012-го. Когда в третий раз не переизбрался – в том же году стал доверенным лицом Владимира Путина.

"Поскольку хорошо, старательно работал, рвал и метал, что называется, и Путин его в какой-то момент заметил", — цитируют журналисты собеседника, сотрудничавшего в то время с Кремлем.

А вскоре Мединский неожиданно получил пост министра культуры.

"Сурков его предложил министром культуры сделать. Им(команде Суркова. — Ред.) нужны были исполнители…Ну что, язык подвешен. Болтает, что велено, и готов сидеть и тему разрабатывать сам, с инициативой, что называется, можно поручить тему и быть уверенным, что он более-менее прилично отработает. Такие исполнители (в Кремле. — Ред) — на вес золота", – добавил тот же источник.

Авторы расследования отметили, что при Мединском министерство культуры РФ стало полноценным идеологическим инструментом. Сразу после его прихода в 2012 году минкульт подготовил список приоритетных тем для российского кинематографа: "Россия — многонациональная страна", "Военная слава России", "Народная война… драматичные страницы истории Великой Отечественной".

После аннексии Крыма, в 2014 году Минкульт отказал фестивалю документального кино "Артдокфест" в финансовой помощи, заявив, что фестиваль не получит бюджетных денег из-за "антигосударственной" позиции его президента Виталия Манского, что стало личным решением Мединского.

Скандалы во время "министерской карьеры" Мединского сопровождали российский минкульт постоянно. К примеру, в 2016 году он уволил тогдашнего директора Госархива Сергея Мироненко, назвавшего мифом "подвиг панфиловцев". Эту выдуманную историю сам Мединский назвал "святой легендой", а тех, кто в ней сомневается – "мразями кончеными".

А в 2018-м минкульт отозвал прокатное удостоверение комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", запретив показывать его в России, поскольку Мединскому не понравилось, как режиссер показал советского диктатора.

"Звёздный час" Мединского

Именно Мединский, по словам знакомого с ним собеседника, стал одним из авторов президентского указа о традиционных духовно-нравственных ценностях, подписанного Путиным в 2022 году. Документ стал фундаментом нового консервативного курса России: с врагами, сакральными традициями и запретами. Сейчас он используется как инструмент цензуры: Минкульт требует от галерей, театров и кинопрокатчиков работать только с произведениями, отражающими "традиционные ценности".

В отставку с поста министра культуры Мединский был отправлен в 2020 году – и он сразу же перешел в Кремль "помощником президента".

"Это был звездный час Володи, потому что вот эта его концепция, видимо, попала в, так сказать, резонанс с тем, что Владимир Владимирович [Путин], начал думать про Россию. Как 20 лет назад он искренне верил в эту концепцию, что кругом враги, а Россия "белая и пушистая", так он и сейчас в это верит. И Путин в это верит. Можно сказать, что они нашли друг друга в этом смысле", – рассказал один из собеседников авторов материала.

Еще один собеседник, близкий к Кремлю политик, назвал Мединского "цельной политической фигурой" и назвал его "востребованным".

"Я думаю, что он сечет. И он просек это давно, и книжки он начал писать про традиционные вот эти все мифы", – заявил он.

Источники авторов материала называют Мединского "одним из немногих членов администрации президента, кто может организовать встречу или личный разговор с Путиным".

Через дочь – к отцу

Помимо управления "подразделением по идеологии" в АП, он участвует в закрытых семинарах на ту же тему с Катериной Тихоновой — старшей дочерью Путина, говорит человек, работавший ранее на Кремль. Он называет Мединского "тихоновцем" — по его словам, тот входит в ближайший круг дочери президента – что и стало одним из ключевых факторов не только укрепления его позиций, но и того, что именно Мединский был назначен "главным переговорщиком Кремля по Украине".

"Мединский каким-то образом понравился Катерине... И следствием стало в том числе и то, что он находится в поле зрения папы, и тот такой важный проект, как переговоры, он поручает именно ему. То есть считает его в достаточной степени адекватным, гораздо более адекватным, чем Лаврова, похоже", — заявил собеседник, знакомый с Мединским.

"Я думаю, он умеет подбирать нужные формулировки для Путина. У Путина есть свои идеи, например на саммите в Бухаресте в 2008 году он уже говорил, что украинского государства не существует. То есть эти идеи были у Путина и раньше, но теперь Мединский помогает придавать им идеологическую форму", — добавил источник, "близкий к структурам безопасности Эстонии".

Офицер европейской разведки, с которым поговорили авторы этого расследования, называет Мединского автором путинского эссе "Об историческом единстве русских и украинцев".

Тем не менее несколько собеседников авторов материала, которые знают Мединского, в искреннюю одержимость его историей не верят и считают его конъюнктурщиком.

Они описывают его как прагматичного и циничного человека без твердой идеологии, но с острым чутьем.

"Да, Путину нравится весь этот исторический бред. Мединский нашел себе хорошую нишу. Он вполне осознает, что история — лишь инструмент пропагандистской манипуляции, будет ей манипулировать, как выгодно в текущей конъюнктуре. Он вполне открыто об этом говорит", — говорит бывший сотрудник российского правительства.

Даже среди сотрудников администрации президента Мединский заполучил репутацию "беспринципного человека".

"Бесполезно обсуждать его идеологию, потому что ее нет, это абсолютно конъюнктурный человек, совершенно беспринципный. Надо будет направо, надо будет налево — вообще без вопросов", – заявил один из собеседников журналистов.

Другой же подчеркнул, что Мединский является "неприятным человеком", которому чужды "человеческие понятия" и который стремится "придавливать и притапливать окружающих".

Главный переговорщик Кремля

Некоторые сотрудники администрации президента РФ пренебрежительно относятся к Мединскому на посту переговорщика и считают его назначение "способом поиздеваться над миром".

"Если начнутся серьезные переговоры, то будет просто другой переговорщик", — уверен собеседник авторов материала, близкий к управлению внутренней политики Кремля.

Такой имидж у Мединского сложился и на Западе, где считают его участие в переговорах издевательством над украинской стороной, рассказывает европейский чиновник. По его словам, это показатель низкого уровня делегации, и говорит о том, что и тогда Россия не вела переговоры всерьез.

"Мединский — почтальон, никаких решений он не принимает", – заявил чиновник.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с авторами статьи заявил, что Мединский в составе переговорной группы оказывает на украинцев "психологическое давление" и играет роль "агрессивного переговорщика", заявляя, что Украины не существует.

"Это назначение — это осознанный выбор Путина, потому что Мединский играет роль идеолога… Его назначение на переговоры означает, что Путин заходит в переговорный процесс именно с этих идеологических позиций", – считает Климкин.

Подозрение от СБУ и отсутствие в санкционных списках Запада

Отдельным направлением деятельности Мединского на посту советника российского диктатора стало создание новой линейки учебников по истории для учеников 5-11 классов средних школ: они, как отмечается, соответствуют новым "историко-культурным стандартам".

"Украина в них представлена как искусственное, случайное или враждебное России образование, российская агрессия оправдывается, а Россия подается как "цивилизационный центр", — констатировала украинская юристка Дарья Свиридова.

По этим "учебникам" оккупанты "обучают" также детей на оккупированных территориях Украины.

В Украине учебники под авторством Мединского стали поводом уголовного дела. В уведомлении о подозрении, выданном Главным следственным управлением Службы безопасности Украины отмечено , что Мединский подозревается в нарушении двух статей УК Украины: о "распространении материалов с призывами к изменению государственной границы Украины, соединенном с разжиганием национальной вражды" и об "изготовлении материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины, а также глорификацию лиц, осуществлявших агрессию".

В Украине Мединский заочно арестован и объявлен в розыск.

Примечательно, что, несмотря на близость к Путину, публичную поддержку войны и масштабные пропагандистские кампании, Мединский до сих пор не включен в санкционные списки ни ЕС, ни США.

Осенью 2023 года, в разгар войны, его жена и дети отдыхали на Лазурном берегу — в Монте-Карло, Каннах и Ницце. Фотографии с отпуска они публиковали в соцсетях.

Европейский чиновник, работающий над санкционными решениями, сказал авторам статьи, что Мединский не фигурировал ни в одном обсуждении. По словам источника, это связано с тем, что "такие страны, как Венгрия, наложили бы на это решение вето".

Представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Анитта Хиппер сказала авторам, что все назначения санкций осуществляются Советом в индивидуальном порядке на основе консенсуса, отсутствие Мединского в этом списке она комментировать не стала.

"Мединский не ответил на запрос "Важных историй" об интервью. Вместо этого в издании "Комсомольская правда" вышла статья с угрозами корреспонденту. В "КП" анонсировали, что "иноагенты решили атаковать Владимира Мединского" и готовят против него "разоблачительное" расследование, а также напомнили, что за передачу информации и сотрудничество с организациями, признанными экстремистскими и нежелательными, в России грозит реальный срок", – резюмировали авторы материала.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится обмен и еще одна встреча с российской стороной в Турции, она может состояться в среду, 23 июля.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что в этот раз у российской делегации должен быть мандат для реальных переговоров.

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