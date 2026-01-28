'Сами сидят за границей': россияне жалуются на войну, нищету и цинизм власти

Российские солдаты начали жаловаться на местных губернаторов. Среди них оккупанты открыто критикуют назначенных Москвой чиновников из-за их халатности.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки разговор. Россияне недовольны обстрелами приграничных регионов России, социальной несправедливостью и ложью чиновников.

"Вчера написали – Грайворонской, Борисовский район обстреляли. Никакого, б***ь, затишья", — возмущается собеседник, комментируя ежедневное беспокойство российского приграничья.

Особое раздражение вражеского бойца вызывают громкие заявления о войне "до последнего хохла", которые звучат от российских чиновников, которые"сами сидят за границей и все прикрыты".

Другая причина ярости – бедность: по словам россиян, в "некоторых регионах" чиновники получают по 150 тысяч рублей зарплаты, тогда как населению повышают минималку до 27 тысяч рублей, еще и забирают более 20% средств налогами.

"С января будет 27, хотя бы сделали бы 50 тогда, да?", — звучит в разговоре.

На фоне этого — пенсии по 20–30 тысяч и советы от пропагандистов сажать огороды и держать хозяйство.

"Иди сажай, б***ь...думают, так это просто", — реагируют собеседники, напоминая, что молодежь из сел выехала, а старики физически не могут выжить сами.

"Вообще, что творится..." – подытоживает россиянин.

