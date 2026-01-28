В российской Якутии решили не искать сложных метафор и просто показали, с чего, по их мнению, должен начинаться 2026 год. В селе Уолба помпезно презентовали символ года – двухметрового коня из коровьего навоза.

Видео дня

Говорят, максимально аутентично, тепло и без лишних иллюзий. Об этом сообщают российские СМИ.

В якутском селе Уолба братья Боппосовы, известные как "народные скульпторы", продолжили свою многолетнюю традицию – лепить символы года из коровьего дерьма, или, как там нежно говорят, из "балбаха".

На этот раз мир увидел коня – высотой около двух метров, с характером и, судя по всему, с философским подтекстом.

Один из авторов скульптуры, Иван Боппосов, объяснил, что обычно работы завершают еще до Нового года, но на этот раз творческий процесс немного притормозился. Причина вполне приземленная: часть ценного "сырья" пришлось пустить на утепление коровника из-за сильных морозов.

"Внутри изделия каркас из ящика, на который я наслоил балбах. Дольше всего работал над мордой лошади. Кажется, получилось неплохо", – говорит автор "шедевра".

Традиция навозной скульптуры в семье Боппосовых продолжается уже более десяти лет. В 2023-м ее основатель Михаил Боппосов был вынужден сделать паузу из-за проблем со здоровьем, поэтому дракона тогда лепил его брат Иннокентий. Теперь эстафету уверенно подхватил Иван.

27 января Иван Боппосов официально завершил работу над символом 2026 года. Конь украсил двор мастера в селе Уолба Таттинского улуса и, по словам авторов, выглядит так, будто смело шагает навстречу будущему – которое, похоже, уже никого не удивляет.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, также известный как Владимир Гундяев, назвал кремлевского главаря Владимира Путина "настоящим православным вождем". По его убеждению, появление такого лидера является свидетельством "чуда Божьего".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!