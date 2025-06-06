В российском Брянске ад: аэропорт попал под атаку дронов. Фото и видео

В российский Брянск в ночь на 6 июня прилетели "неизвестные дроны". Предварительно, под атакой был местный аэропорт, там были прилеты и произошла мощная детонация.

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Соответствующие фото и видео обнародовали в соцсетях местные жители. Объективный контроль на месте "бавовны" подтверждает сильные взрывы, в том числе вторичные.

Момент детонации в конце видеоролика:

Российские Telegram-каналы жаловались на "атаку ВСУ". По состоянию на 00:30 точной информации о том, что именно взорвалось в аэропорту "Брянск", не поступало, а местные власти молчали о происшествии.

Поскольку на кадрах запечатлено вероятную детонацию БК, украинский блогер Денис Казанский предположил, что это могло быть уничтожение ракетных установок, таких как "Искандер", либо зенитных С-300/400.

Около 00:40 пятницы местные жители пожаловались на перебои в работе интернета – вероятно, военнослужащие-страны агрессора включили свои "глушилки".

В комментариях во вражеских Telegram-каналах жители Брянска и области жаловались на БПЛА в небе:

Как писал OBOZ.UA, вечером 5 июня во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Российские захватчики пожаловались на атаку ракет и БПЛА.

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