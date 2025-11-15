Россияне готовятся к блэкаутам и обеспечивают пункты обогрева: как живут в стране-агрессоре после прилетов украинских беспилотников

В России все чаще что-то горит и взрывается по ночам. А после этого у жителей пропадают свет и отопление. Официально власти страны-агрессора редко признают атаку украинских дронов, но в соцсетях среди местных жителей паника. Теперь они боятся, что нынешняя зима станет для них испытанием. Люди запасаются аварийными лампочками, генераторами, а местные власти готовят пункты обогрева.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Без воды и канализации

Жители Курской области с ужасом вспоминают, как в одну из ночей после прилетов украинских дронов они остались без света, без воды и даже без канализации.

"Мы были так растеряны, что не могли сообразить, что делать. Вокруг темно, в кране ни капли воды, в туалет даже сходить не можем. Чайник вскипятить не можем, чтобы чаю выпить и согреться, отопления-то тоже нет. Это что за жизнь такая, как в каменном веке", – возмущалась пенсионерка из города Льгов.

Россияне были так расстроены, что во время приезда к ним губернатора Курской области Александра Хинштейна попросили его разработать какую-то областную памятку: как населению действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Чтобы была пошаговая инструкция.

Хитрый Хинштейн перевел стрелки на мэра города, который начал что-то мямлить о том, что сделают вместе с чрезвычайными службами.

"Мы уже дали распоряжение подготовить пошаговые инструкции. Речь не о нагнетании страха. Просто наш бронепоезд должен стоять на запасном пути. Памятки разработаем и будем применять в случае необходимости", – позже сообщил Хинштейн.

Правда, стоит отметить, что приграничные районы Курской области настолько запущены, что коммунальные аварии тут случаются постоянно. Официально признано, что в этих районах сотни километров изношенных сетей. Если в гугле набрать "Курская область осталась без воды (отопления, газа)", то появятся новости за многие годы, в которых сообщается о прорывах и авариях.

Поэтому памятка будет полезна в любом случае. Чиновники на всех уровнях с рвением взялись за дело и заявили, что разработку памятки областного значения начнут "с анализа уже существующих муниципальных инструкций, после чего будет разработан единый шаблон".

Украинские беспилотники атакуют российские города

Уже несколько регионов России подвергались атаке украинских беспилотников по энерго- и теплосистемам. Так, 3 ноября была атакована подстанция в Рыльске, в результате без света осталось 15 тысяч абонентов.

6 ноября в том же Рыльске пострадали котельная и трансформатор – без света сидели 90 домов, а еще семь без тепла. В тот же день часть города Курчатов также оказалась без электричества.

8 ноября была атакована и ТЭЦ в Курске, без света оказались 10 населенных пунктов и 2,5 тысячи потребителей в Кореневском районе.

Также беспилотники ударили по Воронежской области, в результате чего жители Воронежа жаловались на перебои с теплом и светом.

Но чаще всего без электрики и отопления остаются жители приграничных Белгородской и Курской областей.

Будем по два дня без света

Жители Белгородщины также жалуются на отсутствие ПВО. Например, местная жительница Людмила Тарасова написала губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову следующее: "Есть ли у вас возможность обратиться в Москву с запросом добавить ПВО на защиту Белгорода и района?"

На что ей ответили, что ситуация в области находится на постоянном контроле у президента РФ, министерства обороны, правительства и других федеральных органов. А Гладков лично докладывает Путину о происходящем.

В приграничных областях из-за отсутствия света на улицах всех просят носить светоотражающие элементы на одежде, поскольку водители могут не заметить людей на дороге. Кроме того, россияне жалуются на массовые отключения интернета, а также невозможность найти на яндекс-картах движение маршруток.

Губернатор Гладков уже предупредил: когда похолодает, ситуация с энергоснабжением может ухудшиться настолько, что придется всем ответственным лицам, включая учителей, обеспечивать "пункты обогрева" в школах.

Также в Белгородской области отменены некоторые электрички, а вместо них запустили маршрутки. Жителям сказали, что это якобы произошло из-за атак украинских беспилотников. Хотя сами россияне уверены, что это сделано из-за перебоев в электросетях.

"Если беспилотник атаковал электропоезд, то почему он не может атаковать маршрутку или автобус. Это бред. Просто у них проблемы с напряжением в электросетях или еще что-то, а мы должны мучиться", – возмутилась жительница Белгорода.

В области решили, что все проблемы с электричеством местные жители должны решать самостоятельно.

"Они начали обходить частные дома и проверять, есть ли у нас генератор. Откуда у нас генератор, у многодетной семьи? Сказали, что мы сами должны думать, как будем жить без электричества, пугали, что без света можем сидеть даже по двое-трое суток. Если мы генератор не купим, то нас просто перевезут в пункт временного размещения в школу или спортзал, будем там жить и греться", – рассказала мать пятерых детей.

В Воронеже после атаки на энергообъект уже несколько раз отключали свет в некоторых районах. Жители рассказывают, что, хотя отключения называют плановыми, на самом деле раньше такого не было. И все это связано со взрывами в городе. Но власти это отрицают.

"Что и как повредили, естественно, не говорят. Но всем понятно, что связано это с украинскими беспилотниками", – рассказывает местный пенсионер.

Жители обсуждают покупку аварийных ламп, павербанков, чтобы в следующий раз пережить отключение света более комфортно. А также запасаются водой и продуктами.

Такая же проблема наблюдалась и в Таганроге 9 ноября. Хоть местные власти и уверяли, что "ничего не повреждено", но по местной ТЭЦ попали сразу три беспилотника, а над городом тогда подымался столб дыма. Люди жаловались на проблемы с теплом и светом.

В Курской области резко увеличился спрос на генераторы и зарядные станции. В то же время жители Воронежа жалуются, что после отмены опасности атаки беспилотников у них еще сутки не было мобильной связи.