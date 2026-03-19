Россиянам ограничивают доступ к мобильному интернету: какие сайты попадут в 'белый список'

Жителям столицы страны-агрессора Москвы на мобильные телефоны начали массово поступать СМС-сообщения о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Одновременно москвичам в этих сообщениях советуют воспользоваться сервисами из "белого списка " – сайтами, которые должны быть доступны при отключении мобильного интернета.

Такие оповещения получают абоненты МТС, "Билайна" и "Мегафона". Отключение мобильного интернета ведется по районам города, "с целью обеспечения мер безопасности".

Что интересно – сами москвичи говорят, что "белые списки", как и вообще связь, пока работают частично, поскольку в некоторых районах города до сих пор отключены базовые станции.

Официально ни "роскомнадзор", ни "министерство цифрового развития", ни другие представители режима ситуацию никак не комментируют.

Жители российской столицы говорят, что уже неделю наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью. Несколько российских пропагандистов сообщали, что это якобы тестирование "белых списков".

О формировании "белых списков" ресурсов, доступных во время отключения интернета российский режим сообщал неоднократно. Он объясняет их соображениями безопасности на фоне атак беспилотников.

Однако официально полностью "белый список" нигде не обнародован. Список формируется Минцифры и вводится операторами через системы Deep Packet Inspection.

Согласно неофициальным сообщениям различных российских пропагандистов, в "белых списках" фигурируют следующие государственные и критические службы: Госуслуги, портал Объясняем.рф, сайты президента, правительства, совета федерации, МВД, МЧС и ФНС и ФНС.

Также в "белых списках" такие финансовые структуры, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Мир (платежная система), Московская биржа.

Связь и соцсети: ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, мессенджер Max, Mail.ru, Rutube. Из поисковых сервисов в списке только Яндекс. А среди "белых" маркетплейсов только Ozon, Wildberries и Avito akie-servisy-ost.

Жители российской столицыначали жаловаться на масштабные перебои с мобильной связью и доступом к интернету еще в самом начале марта. Причем россияне начали активно покупать радиостанции, пейджеры и печатные карты, пытаясь приспособиться к нестабильной связи.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом российский режим усиливает контроль над информационным пространством в РФ. Именно поэтому россиянам отключают мобильный интернет, а также продолжают подготовку к полной блокировке Telegram, принимаются также меры против использования населением VPN.

