Россия замещает боевиков ЧВК 'Вагнер' за рубежом своими военными: в разведке Британии раскрыли план Кремля

Страна-агрессор Россия последовательно замещает боевиков ЧВК "Вагнер" государственными структурами. Таким образом Кремль хочет получить контроль над российскими военными компаниями за рубежом, чтобы минимизировать риски.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х. Ведомство ссылается на данные разведки.

В отчете говорится, что в июне 2025 года "Африканский корпус" Минобороны РФ полностью заменил ЧВК "Вагнер" в Мали. По данным британской разведки, новый российский контингент сейчас составляет около 2 тысяч военнослужащих "Африканского корпуса", тогда как ранее там действовало около 2 500 боевиков ЧВК "Вагнер".

Для контингента "Африканского корпуса" в Мали Россия перебросила более 100 единиц основной боевой техники, куда входят боевые танки, реактивные системы залпового огня и тактические бомбардировщики. Это значительно увеличило боевую мощь российских войск в этой стране.

В разведке отметили, что ранее "вагнеровцы" активно действовали на значительной части фронта в Украине, куда было привлечено почти 50 000 заключенных из российских тюрем.

Однако после того, как в июне 2023 года ЧВК "Вагнер" попыталась совершить мятеж против Кремля, она быстро превратилась из доверенной вспомогательной структуры Минобороны России в одну из главных угроз безопасности путинского режима.

"С тех пор Минобороны РФ стремится централизовать контроль над российскими силовыми структурами за рубежом, чтобы уменьшить потенциальную угрозу, которую независимые частные военные компании представляют для российского государства, и одновременно все больше формализовать отношения России со своими партнерами в сфере безопасности", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия все заметнее теряет влияние в африканском регионе Сахель, несмотря на активную переброску вооружения и создание "Африканского корпуса". По данным разведки, объявленное завершение "миссии" ЧВК "Вагнер" в Мали не сопровождается реальным улучшением ситуации. Наоборот, уровень безопасности в регионе продолжает снижаться.

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