Россия теряет влияние в африканском регионе Сахель: разведка раскрыла подробности

Российская Федерация постепенно теряет влияние в регионе Сахель, несмотря на активную переброску вооружения и создание "Африканского корпуса". По данным разведки, объявленное завершение "миссии" ЧВК "Вагнер" в Мали не сопровождается реальным улучшением ситуации.

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Наоборот, уровень безопасности в регионе продолжает снижаться. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

"РФ сталкивается со все более заметной потерей влияния в регионе Сахель, несмотря на активную переброску тяжелого вооружения и усилия по укреплению военного присутствия через новосозданный "Африканский корпус". Заявления о якобы "успешном завершении миссии" группировки "Вагнер" в Мали резко контрастируют с фактами на месте: ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться", – говорится в сообщении.

В день заявления об уходе "вагнеровцев" правительственные силы Мали понесли потери и потеряли стратегически важный военный лагерь Булькеси. Ответственность за атаки взяла на себя группировка JNIM, связанная с "Аль-Каидой". Эта группировка, по оценкам, имеет до 6 тысяч боевиков и контролирует территории от западного Мали до северного Бенина.

Напомним, начиная с лета 2024 года повстанцы-туареги из движения CSP в Мали используют украинские беспилотники против малийской армии и подразделений ЧВК "Вагнер", которые ее поддерживают. Таким образом у них есть возможность наносить удары с воздуха, как и у их противника, что может изменить, как они надеются, баланс сил на земле.