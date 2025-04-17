Россия вычеркнула 'Талибан' из реестра террористических организаций: подробности

Россия на официальном уровне больше не считает "Талибан" террористической организацией. Соответствующее решение принял верховный суд РФ по просьбе генпрокуратуры страны-агрессора.

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17 апреля судья Олег Нефедов исключил указанное радикальное исламистское движение из реестра террористических организаций, постановив, что решение "подлежит немедленному исполнению". Пропагандистские СМИ отметили, что правовой механизм для "отмены" террористического статуса госдума утвердила еще в декабре 2024 года.

"Приостановить запрет деятельности движения "Талибан", включенного в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", – огласил решение Нефедов.

"Талибан" был запрещен в РФ с 14 февраля 2003 года.

Примечательно, что еще до отмены террористического статуса российские власти не раз проводили встречи с талибами в Москве, а 25 ноября 2024-го Афганистан посещал секретарь совбеза Сергей Шойгу. Он обещал "Талибану" госинвестиции в железные дороги, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, энергетику и горнодобывающую промышленность Афганистана.

Генпрокуратура РФ объяснила, что изменения в кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму" (за которые госдума голосовала в декабре 2024-го) "позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России".

Позже вице-премьер государства-агрессора Алексей Оверчук заявил, что отмена запрета "Талибана" позволит развивать торгово-экономические связи, продвигать российский экспорт и реализовать транспортно-логистический потенциал Афганистана.

По подсчетам проекта "Верстка", с 2016 по 2025 год в РФ под уголовную или административную ответственность по делам, связанным с движением "Талибан", попали как минимум 37 человек. Из них 20 были оштрафованы или арестованы, еще не менее девяти получили реальные сроки – до 12,5 лет колонии строгого режима.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце 2024 года Институт изучения войны обращал внимание на то, что российские власти создавали правовую основу для исключения "Талибана" (а также Хайят Тахрир аш-Шам) из официального списка запрещенных террористических организаций.

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