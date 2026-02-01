Россия втрое увеличила производство ракет 'Искандер-М': какая страна помогла

Россия в 2023–2024 годах увеличила производство баллистических ракет Искандер-М благодаря импорту комплектующих из Китая. Речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых российская оборонная промышленность не смогла бы нарастить выпуск вооружений в необходимых объемах.

Об этом говорится в материале Центра стратегических и международных исследований. На официальном сайте CSIS указано, что Москва все активнее полагается на Пекин для поддержки оборонно-промышленной базы на фоне ограниченных собственных производственных возможностей и экономического давления.

Растущая опора на Китай

В CSIS обращают внимание, что объемы торговли между Китаем и Россией стремительно выросли за последние годы. По итогам 2024 года товарооборот почти достиг 250 млрд долларов, тогда как в 2022 году он составлял около 190 млрд. Китай остается крупнейшим торговым партнером России еще с 2014 года, и его доля во внешней торговле РФ за это время существенно увеличилась.

Аналитики также отмечают, что Россия все больше полагается на экспорт энергоносителей в Китай. Поставки российской нефти сейчас формируют примерно 75 процентов импорта Китая, тогда как до 2022 года этот показатель колебался в пределах 60–65 процентов. Но все же такая концентрация создает дополнительные риски для российской экономики.

Оборонные поставки

В докладе CSIS отдельно выделено оборонное направление сотрудничества. Китай значительно нарастил экспорт в Россию так называемых высокоприоритетных товаров двойного назначения. Речь идет об около 50 позициях, среди которых компьютерные чипы, станки, радары и сенсоры, необходимые России для поддержки военных действий.

Отмечается, что собственных производственных мощностей для выпуска таких товаров в достаточных объемах России не хватает. В то же время масштабный производственный сектор Китая позволяет изготавливать их серийно. Именно китайские поставки, по оценке исследователей, помогли России втрое увеличить производство баллистических ракет Искандер-М в 2023–2024 годах.

Кроме того, в 2024 году Китай обеспечил около 70 процентов импорта Россией перхлората аммония, ключевого компонента топлива для баллистических ракет. Также Пекин поставлял корпуса дронов, литиевые батареи и волоконно-оптические кабели. Именно эти компоненты используют в волоконно-оптических беспилотниках, которые могут обходить средства радиоэлектронного подавления во время боевых действий в Украине.

