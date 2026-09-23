Россия впервые начала вывозить зерно через Арктику из-за блокады черноморских портов

Россия впервые начала транспортировать зерно через Северный Ледовитый океан. В Москве пошли на такой шаг, чтобы доставить покупателям продукцию, которую ранее вывозили за рубеж через порты Черного моря.

Видео дня

Сейчас это невозможно из-за блокады черноморских портов страны-агрессора. Вместо них РФ теперь использует в частности Мурманск, главный незамерзающий порт России за полярным кругом. Об этом пишет The Moscow Times.

Ранее порт Мурманска россияне использовали для экспорта угля, удобрений и леса. А в октябре 2026 года он впервые отгрузит партии зерна.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке, первый груз в объеме 40 тысяч тонн из Ставрополья уже получил согласование со стороны РЖД, которой предстоит перевезти зерно на расстояние более 3 тысяч км.

"Порт начинает работу с зерном. К сожалению, это вынужденная ситуация", – заявил 21 сентября глава Мурманского морского торгового порта Павел Олейник.

Ситуация в других портах

Помимо Мурманска российские компании переоборудуют терминалы балтийских портов под транспортировку зерна, в том числе те, через которые раньше экспортировались уголь и удобрения. Об этом Reuters рассказали источники в транспортной и зерновой отраслях.

В частности, речь идет про крупный частный терминал "Ультрамар" в порту Усть-Луга, специализирующийся ‌на перевалке минеральных удобрений. Он уже был переоборудован для работы с зерном, по железной дороге туда направлено 260 тысяч тонн продукции, предназначенной для Египта и Саудовской Аравии.

В порту Санкт-Петербурга зерновые грузы также начали обрабатываться на двух терминалах, которые ранее не были предназначены для таких операций – "Модуль" и БСМЗ. По словам источников контейнерный терминал "Модуль" способен переваливать до 70 тысяч тонн зерна в месяц в контейнерах, хотя такой способ доставки считается дорогостоящим.

Порты Черного и Азовского моря, через которые на экспорт вывозилось 80% российского зерна, в июле и августе остановились из-за атак украинских дронов на более чем сотню судов, а также на зерновые терминалы в Азове и Новороссийске.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва резко усиливает контроль за зерном из России, которое транзитом проходит через порт Клайпеды. Причина – подозрение, что часть грузов, оформленных как российские, на самом деле может иметь украинское происхождение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!