Литва бьет тревогу из-за российского зерна: будут искать украденный у Украины урожай

Литва резко усиливает контроль за зерном из России, которое транзитом проходит через порт Клайпеды. Причина – подозрение, что часть грузов, оформленных как российские, на самом деле может иметь украинское происхождение.

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Как сообщает LRT, литовские специалисты уже взяли образцы одной из партий зерна и отправили их на проверку в лаборатории во Франции и Великобритании. Результаты ожидают в течение ближайших двух-трех недель.

Особое внимание привлекает маршрут через Калининградскую область. Литовские власти опасаются, что Россия может использовать балтийские порты для вывоза зерна, которое было незаконно вывезено с оккупированных территорий Украины.

Зерно уже проверяют в лабораториях

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка поручил Государственной продовольственно-ветеринарной службе проверять продовольственное зерно, которое транзитом поступает из России. Ранее обязательный контроль касался, в частности, фуражного зерна, тогда как продовольственные культуры системно так не проверяли.

Одна из партий стала предметом отдельного расследования. Образцы зерна отобрали на территории терминала в Клайпеде и передали на исследование за рубеж. Литовская сторона хочет установить настоящую страну происхождения продукции.

Представительница службы Айсте Приегаускайте заявила, что есть основания проверить, не является ли заявленное как российское зерно на самом деле украинским. По ее словам, среди возможных версий есть и незаконный вывоз зерна из Украины через Калининград.

"Вопрос в том, имеет ли представленное российское зерно украинское происхождение. Возможно, оно не российское, как заявлено. Его могли украсть", – сказала Приегаускайте.

РФ может вывезти до 1,5 млн тонн зерна через Балтию

Литовский министр также заявил о возможной более масштабной проблеме. По его словам, во время разговора с украинским коллегой он получил информацию о том, что Россия, по данным украинской разведки, может пытаться вывезти через Латвию около 1,5 млн тонн зерна.

Часть этого груза, по словам Мажейки, уже могла попасть в латвийские порты. Не исключено, что для дальнейшей транспортировки могут использовать и литовскую инфраструктуру.

Именно поэтому литовские власти решили расширить проверки. Теперь внимание планируют уделять не только отдельным подозрительным грузам, но и продовольственному зерну, которое проходит по территории страны.

Мажейка заявил, что в случае выявления проблемы Литва готова ввести дополнительные ограничения. В то же время он признал: сейчас российское зерно не подпадает под такие санкционные ограничения, которые автоматически позволили бы запретить его транзит через Клайпеду.

Через Клайпеду уже прошли десятки тысяч тонн

Глава Клайпедского порта Алгис Латакас подтвердил, что с начала 2026 года через порт было перегружено около 47 тыс. тонн зерна, задекларированного как российское. По его словам, груз поступает не из материковой части России, а из Калининградской области. В основном речь идет о кукурузе.

В то же время литовская компания "Bega", которую упоминают в связи с одним из грузов, отрицает, что загружает российское зерно. Ее представитель заявил BNS, что соответствующие документы подтверждают литовское происхождение продукции.

Есть и другая важная деталь: согласно таможенным данным, судно "Donatello" получило 38 тыс. тонн пшеницы, задекларированной как литовская, которая прибыла по железной дороге из Калининградской области. В то же время представители литовских зернотрейдеров утверждают, что на судно загружают именно литовское зерно.

Украина уже ввела санкции за вывоз зерна с оккупированных территорий

Украина со своей стороны также усиливает давление на участников схем по незаконному вывозу зерна. Еще 14 августа 2026 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, компаний и судов, причастных к такому экспорту.

В санкционный пакет вошли 13 морских судов, 11 граждан России и 28 юридических лиц. Украинские власти отметили, что все они причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Украина также заявила о намерении передать партнерам информацию для синхронизации санкций в других юрисдикциях.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция хочет возобновить экспорт зерна через Черное море. Представители страны уже разработали план и обсуждают его как с украинской, так и с российской стороной. В Анкаре надеются, что удастся договориться о новом механизме, подобном Черноморской зерновой инициативе, которая действовала в начале полномасштабной войны.

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