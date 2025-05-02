Россия вербует на войну в Украину жителей Центральной Азии: список наемников из Туркменистана

Стремясь восполнить потери, понесенные на фронте, Россия вербует наемников из других стран в собственную армию. Среди них есть и граждане одной из самых закрытых стран Центральной Азии – Туркменистана.

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По состоянию на начало 2025 года поименно известны не менее 170 туркменов в рядах воюющей в Украине российской армии, не менее 27 из них признаны погибшими. Об этом сообщает проект "Хочу жить", публикуя соответствующие списки.

В проекте отметили, что Туркменистан является страной, имеющей серьезные запасы нефти и газа, население которой, впрочем, живет очень плохо. Из-за высокого уровня безработицы и низких зарплат граждане этой страны традиционно массово ездят на заработки в Россию. И именно это стало тем фактором, вследствие которого жители одной из самых закрытых стран Центральной Азии, где запрещены все популярные мессенджеры и где выйти в сеть без VPN практически невозможно, начали становиться пушечным мясом в развязанной российским диктаторов Владимиром Путиным войне против Украины.

"В рядах российской армии по состоянию на начало 2025 года, насчитывалось минимум 170 граждан Туркменистана в возрасте от 20 лет до 61 года. Минимум 27 из них числятся погибшими. По сравнению с другими странами Центральной Азии это не так много. Хотя количество туркмен среди мигрантов в России делают их идеальной мишенью для вербовщиков "свежего мяса" на войну в Украине", – отмечают в "Хочу жить".

Причины того, что туркмены реже выходцев из других центральноазиатских стран подписывают контракты с минобороны РФ, в "Хочу жить" усматривают в двух основных причинах. Во-первых, в последнее время они стали массово покидать Россию по причине роста ксенофобии и участившихся облав силовиков (обострение началось в РФ после теракта в "Крокусе"). К тому же, работу вербовщиков существенно усложняет практически закрытый интернет в Туркменистане.

"Но и почти 200 завербованных граждан Туркменистана должны заставить руководство государства обратить внимание на данную проблему и провести необходимую информационную работу с населением. Наемничество – уголовно наказуемое преступление и Украина приложит все усилия по привлечению к ответственности всех граждан третьих стран, пришедших с оружием в нашу страну", – заверили в проекте.

Там также напомнили, что оккупанты, желающие сохранить себе жизнь и сдаться в плен, могут воспользоваться чат-ботом проекта: t.me/spasisebyabot. Доступна также возможность звонков на номера +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) и сообщения в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88 и +38 097 688 66 88.

Напомним, ранее о том, как Россия вербует иностранцев в свою армию, рассказали в британской разведке. Темпы – достаточно серьезные: независимые российские журналисты нашли подтверждение вербовки российским минобороны только в Москве в период с апреля 2023-го по май 2024-го свыше 1,5 тысячи иностранцев. Большинство из них прибыли из Южной и Восточной Азии.

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