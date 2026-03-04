Россия увеличивает армию до рекордных цифр: Путин подписал указ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора до более 2,3 миллиона человек. Штатная численность военных и персонала выросла на 2 640 человек.

Соответствующий документ, который вступил в силу 4 марта, обнародовали на российских государственных ресурсах. Согласно указу общая численность Вооруженных сил РФ составит 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – непосредственно военнослужащие.

Таким образом, новое увеличение предусматривает дополнительно 2 640 человек как в составе военных, так и в общей штатной численности.

Вместе с тем предыдущий указ от 16 сентября 2024 года был отменен. Согласно отмененному документу, общая численность должна была составлять 2 389 130 человек, а непосредственно военнослужащих насчитывалось 1 500 000.

Напомним, Россия усиливает вербовку нового "пушечного мяса" – теперь в учебных заведениях РФ. Студентов убеждают подписывать контракты якобы для службы в войсках беспилотных систем, в ход идут и обещания, и угрозы.

Ранее OBOZ.UA сообщал,потери российских оккупантов на фронте являются без преувеличения большими и составляют до 35 тысяч человек в месяц. В то же время глава Кремля Владимир Путин планирует мобилизовать еще несколько сотен тысяч новых солдат.

