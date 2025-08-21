Россия собирается подготовить миллион специалистов по БПЛА до 2030 года: разведка Британии оценила планы агрессора

Страна-агрессор Россия собирается до 2030 года сделать из детей как минимум миллион специалистов по боевым БПЛА. Такое обучение детей является "заметным шагом в направлении вероятной дальнейшей милитаризации российского образования", тенденция к которой усилилась после масштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Так считает разведка Великобритании. Причем разведчики подчеркивают – в анализе данного случая они пользовались исключительно открытыми источниками информации.

"Российские дети и молодежь учатся и проходят подготовку по эксплуатации и технических основ беспилотных летательных аппаратов в более 500 школах страны, а также в 30 колледжах с центрами практической подготовки. По сообщениям, более 2500 учителей прошли подготовку для преподавания. Это является частью намерения министра образования и науки России Валерия Фалькова, озвученного в мае 2024 года, подготовить к 2030 году один миллион специалистов по БПЛА", – отмечают разведчики.

Что предшествовало

Напомним, что в июне 2025 года российский диктатор Владимир Путин заявил о развитии и развертывании отдельного подразделения специальных беспилотных систем в составе вооруженных сил России.

"Это подчеркивает постоянно растущую важность БПЛА в российско-украинском конфликте, а также почти определенное намерение России значительно повысить как свое мастерство в использовании БПЛА, так и объем и масштаб своих возможностей в этой сфере в долгосрочной перспективе", – считают в разведке Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины только с помощью FPV-дронов и сбросов взрывчатки с БПЛА за достаточно короткое время поразили более 1,2 тыс. единиц различной военной техники ВС РФ, а также отминусовали сотни российских оккупантов. И это действительно короткий период – с 11 по 15 августа 2025 года.

