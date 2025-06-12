Путин объявил о создании в армии РФ войск беспилотных систем: что известно

Российские военные формируют Силы беспилотных систем, чтобы увеличить возможности армии в применении дронов. По плану они будут сформированы в третьем квартале 2025 года, и к 2030 году привлечь к ним до 210 тысяч военнослужащих.

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Об этом сообщил российский диктатор Владимир Путин в четверг, 12 июня, на совещании по проекту госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы. Он также подчеркнул, что РФ накопила хороший опыт в сфере БПЛА и создает войска беспилотных систем как отдельный род войск.

"Мы накопили большой опыт, чтобы создать этот род войск", – сказал президент РФ.

В частности, речь идет о подготовке кадров, производстве, поставке современных аппаратов, способных усилить боевые возможности войск.

"Новая госпрограмма также должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО)", – отметил Путин.

По его словам, силы ПВО за время спецоперации уничтожили более 80 000 воздушных целей, из них 7500 – это тактические и крылатые ракеты западного производства.

Справка

Силы беспилотных систем – отдельный род сил в структуре Вооруженных сил Украины. Он был создан более года назад.

Указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ 7 февраля 2024 года был обнародован президентом Украины.

Отмечалось, что в составе Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем будут выполнять важную функцию. Однако создание такого рода войск будет полезным не только во время войны.

25 июня президент Украины подписал указ №382/2024, которым утвердил решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

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