Россия разгоняет фейк о подготовке Украиной 'провокации' в Балтийском море – ЦПД

В понедельник, 16 июня, российские пропагандистские СМИ распространили заявление Службы внешней разведки России. Там запустили фейк о том, что Украина и Британия якобы готовят провокации в акватории Балтийского моря.

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"Украина и Европа готовят изощренные кровавые провокации против Москвы, заявили в Службе внешней разведки России", – такое сообщение распространяли СМИ РФ. В СВР страны-агрессора даже описали возможный сценарий провокации.

Он якобы предусматривает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США, а торпеды советского российского производства уже переданы украинской стороной британцам. "Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна – не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", – придумали в России.

Однако на самом деле исключительно РФ может выдумать какую-то диверсию в Балтийском море, как она уже делала ранее. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"Нарышкин из свр рф от старости продолжает генерировать единственную глупость, которую умеет – придумал фейк о "подготовке Украиной и Британией" диверсий в Балтийском море. И это тот Нарышкин, который и организовывал кабельные диверсии против НАТО с использованием кораблей танкерного флота", – отметил он.

Коваленко добавил, что после того, как Швеция и Финляндия стали членами НАТО, многолетняя российская стратегия в Балтийском море была полностью провалена. Именно поэтому Нарышкин и придумывает различные провокации, чтобы выслужиться перед российским диктатором Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Эстонии намерен наделить Силы обороны и Военно-морские силы страны правом применять военное действие к некоторым торговым судам в Балтийском море. В частности тем, которые вызывают подозрение в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.

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