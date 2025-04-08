Если есть угроза инфраструктуре: в Эстонии хотят разрешить топить 'подозрительные' суда в Балтийском море

Парламент Эстонии (Рийгикогу) намерен наделить Силы обороны и Военно-морские силы страны правом применять военное действие к некоторым торговым судам в Балтийском море. В частности тем, которые вызывают подозрение в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.

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В крайнем случае военные будут иметь право потопить "подозрительное" судно, которое не подчиняется их приказам. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении 9 апреля, сообщает сайт эстонской общественной телерадиовещательной компании ERR.

Отмечается, что таким проектом закона парламент предлагает внести изменения в два закона – о Силах обороны и об экономической зоне Эстонии.

Так, военным хотят дать право предотвращать инциденты, которые в последнее время участились в Балтийском море. Речь идет об обрыве иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждении других объектов инфраструктуры.

Глава Комитета национальной обороны Рийгикогу Калев Стойческу объяснил, что в случае принятия закона потопление судна станет самой необходимой мерой в потенциально опасных ситуациях. Но она будет применяться только "в очень экстремальных условиях, когда нужно спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу". Капитан судна или государство, под флагом которого оно ходит, должны быть уведомлены о военном решении как можно скорее.

Это должно дать нам возможность действовать не только в территориальном море, то есть в 12 морских милях, которые мы и любая другая страна имеем от берега и островов, но также в исключительной экономической зоне. Вплоть до точки, где исключительная экономическая зона Эстонии затрагивает исключительные экономические зоны других стран", – пояснил чиновник.

Отметим, что Балтийское море омывает Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Данию, Швецию, Финляндию и Россию. В январе на дне моря был поврежден кабель радио Латвии, после чего задержано судно, которое может быть причастно к инциденту. А в феврале в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд обнаружили обрыв подводного телекоммуникационного кабеля.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки РФ анонсировала "теракт украинских спецслужб" в Балтийском море: мол, при содействии "западных кураторов" там готовятся взорвать судно, к тому же используя российские мины. Аналитики отметили, что это крайне абсурдное заявление вполне может быть форматом анонса Россией собственных диверсий.

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