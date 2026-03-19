Российского пропагандиста, который призвал судить Путина, отправили в психбольницу

Одиозного российского Z-блогера Илью Ремесло, который недавно призвал к свержению главы Кремля Владимира Путина, могли отправить в психиатрическую больницу. По предварительной информации, он может находиться в одном из диспансеров Санкт-Петербурга.

Видео дня

Об этом сообщило российское оппозиционное издание ASTRA. По данным журналистов, Ремесло длительное время не отвечает на звонки и сообщения.

Что известно

Как стало известно, первым эту тему поднял Z-пропагандист Александр Картавых, который якобы мог получить эту информацию из самой больницы.

"Вчера же вечером госпитализировали в питерскую Психиатрическую больницу №3, имени Скворцова-Степанова. Революция сорвана, вождь в дурке", — написал он.

Ряд других Z-пропагандистов также подтвердили, что Ремесло забрали в психбольницу. Об этом также заявили в пропагандистской"Фонтанке". Кремлевские пропагандисты назвали доносчика Ремесло "агентом Запада" призвав сплотиться вокруг российского диктатора.

Что предшествовало

Илья Ремесло вел свой пропутинский блог, где регулярно критиковал российскую оппозицию оппозицию, публиковал доносы и поддерживал кремлевский режим. Однако недавно он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, где он раскритиковал путинистов и действующую политику Кремля.

Кроме этого, по информации ASTRA, Ремесло лично подтвердил, что получал деньги на провокации в сторону оппозиционеров, в частности ныне покойного Алексея Навального, от Администрации президента России.

При этом, большинство вещей он делал не по указанию от заместителя главы АП Сергея Кириенко, а придумывал сам. Он также заявил, что 99% Z-военкоров поддерживают его мнение, и считают, что Путин должен уйти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!