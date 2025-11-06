Еще год назад невозможно было поверить, что ЦБР подводит российский банковский сектор под судьбу Сбербанка СССР, когда при распаде СССР просто заморозили вклады граждан. Но все больше этот риск переходит из разряда теоретического в практическую плоскость.

Высокая ставка ЦБР загнала рубли российского населения в банки на срочные депозиты. Но по мере снижения ставки россияне все меньше хотят держать средства на счетах в российских банках, поскольку реальная инфляция больше официальной. Первый звоночек прозвучал от Сбербанка рф, когда тот накануне снижения ставки ЦБР поднял ставки по банковским вкладам и вплотную приблизил ставку по своим депозитам к сниженной ставке ЦБР. Вполне разделяю опасения Сбербанка рф, поскольку если предлагать россиянам ставку на уровне официальной инфляции +2-4 п.п., то произойдет отток банковских вкладов на потребительский рынок и ЦБР получает официальную инфляцию в 12-15%, а банки – отток ликвидности.

Чтобы предотвратить этот сценарий и были и волки сыты (российские промышленники во главе с Ростехом), и овцы (банки) целы – есть простое и "гениальное" решение: заморозить вклады россиян и снизить ставку ЦБР до 10-12%. Впрочем, этот сценарий уже настолько напоминает события, сопровождавшие распад СССР, что нужно быть очень смелым и отчаянным путинцем, чтобы его реализовать. Но чета Набиулиной с Кузьминовым совсем не такие смелые.

Однако на минувшей неделе появился смелый очередной друг Путина – уроженец города Дрогобыч (Украина) Виктор Феликсович Вексельберг, который откровенно призвал немедленно "мобилизовать банковский сектор рф". Виктор Феликсович по-львовски просто заявил: "Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит", и скромно предложил докапитализировать российский Фонд развития предпринимательства. Направление мысли Виктора Феликсовича мне очень хорошо понятно, и я бы пошутил, что он был завербован СБУ или учреждением Буданова, но это совсем не так.

Причина заявлений Вексельберга очевидно в том, что друг путина едва ли не впервые с начала войны получил убытки. Энергетическая группа Вескельберга за 9 месяцев 2025 года получила убытки в сумме 2,44 млрд рублей, против прибыли в 7 млрд рублей годом ранее. Рисуется довольно простая схема: убытки давят на жабу олигархов, а олигархи давят на ЦБР, чтобы добраться до депозитов граждан.

Пока это первый серьезный звоночек, который показывает, что риски замораживания депозитов российских граждан вполне реальны.