Российские разработчики программного обеспечения столкнулись с ограничениями доступа к зарубежным сервисам, перебоями в работе и сокращением лимитов на загрузку компонентов. Речь идет о платформах, на которых программисты хранят готовые элементы для сборки и обновления программ. Из-за нестабильного доступа разработка новых продуктов может замедляться или останавливаться.

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О проблемах российских разработчиков с зарубежными сервисами пишет The Moscow Times. Издание отмечает, что такие трудности усугубляются после 2022 года, когда ряд крупных технологических компаний прекратил продажи или ограничил доступ к своим продуктам для российских пользователей.

Ограничения сервисов

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Microsoft, Atlassian и JetBrains ушли с российского рынка, прекратили продажи или ограничили доступ к отдельным продуктам. В 2024 году Docker Hub стал недоступен с российских IP-адресов, а в 2025 году Maven Central ограничил количество запросов.

Недоступными для российских клиентов также стали коммерческие лицензии Sonatype Nexus и JFrog Artifactory. В конце 2025 года зарубежные сервисы начали еще больше ужесточать условия работы для пользователей из России. В одном из случаев лимит составлял 100 тысяч запросов в день — вдвое меньше, чем по базовым условиям. Для крупных компаний такой объем мог исчерпываться за несколько часов.

Проблемы с загрузкой

Руководитель отдела безопасной разработки Angara Security Виктор Токарев рассказывал, что российские компании сталкивались с задержками загрузки и перебоями в доступе. Иногда из-за отсутствия необходимого компонента пришлось переносить выпуск программного продукта.

Директор по технологическому развитию платформы "Сфера" Михаил Меринов отметил, что компании пытаются перенести управление программными компонентами на внутреннюю инфраструктуру. Это должно уменьшить зависимость от внешних сервисов.

Российские поставщики уже фиксируют рост количества запросов на перенос инфраструктуры. Руководитель SourceCraft от"Яндекса"Дмитрий Иванов сообщил, что в первой половине 2026 года количество проектов на платформе выросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В AppSec.Solution также заявили о кратном увеличении количества обращений.

Крупные российские компании создают собственные внутренние хранилища для программных компонентов. В 2024 году "Сбер" запустил GitVerse, а в 2025 году "Яндекс" вывел из пилотного режима SourceCraft.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что прокремлевский сервис "Яндекс" начал размывать изображения российских военных кладбищ на своих картах. Таким образом скрываются, в частности, спутниковые снимки захоронений в Североморске. Приложение "Яндекс-карты" размывает отдельные объекты, связанные с местами захоронения оккупантов.

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