Российские военные мародерят и крадут кур в Белгородской области: что происходит в приграничье РФ

В Белгородской области неофициально эвакуируют целый район, где идут боевые действия. Украинские войска заняли село Демидовка, идут бои за другие населенные пункты. Российские военные грабят дома своих соотечественников, а российские власти отказываются официально вывозить людей, опасаясь, что им придется давать пособия.

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Российские военные крадут кур у своих

Украинские военные продвинулись на границе Белгородской области, взяв под контроль часть села Демидовка.

"Украинские силы недавно продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области на фоне продолжающихся украинских атак в этом районе", – говорится в сообщении Института изучения войны за 24 марта.

Также идут бои в районе села Поповка.

Демидовка находится в Краснояружском районе, из которого местные власти официально эвакуацию не объявляли. Жители пишут, что эвакуация не проводится, людей уговаривают выезжать кто как может. В соседних населенных пунктах, куда едут беженцы, сразу же подняли цены на аренду жилья.

В то же время жители приграничных районов Белгородской области жалуются на мародерство российских военных. Так, в селе Репяховка Краснояружского района российские военные украли кур у женщины, которая из-за обстрелов перебралась к соседям. А когда она вернулась, чтобы покормить домашних животных, застала во дворе военных и убитых птиц.

Жители рассказала Telegramканалу "Пепел", что вояки пьют водку и закусывают мясом. "Зарезали поросенка. Он лежит во дворе зарезанный, а они из него мясо вырезают". Собственно говоря, ничего нового, точно так же российские оккупанты вели себя в Украине – крали домашних животных.

Также жители Репяховки жалуются на мародерство российских военных. Российские военные заходят в квартиры, дома, грабят, забирают технику, ценные вещи, выносят еду и спиртное, подушки, белье, посуду. А то, что не могут унести, уничтожают. Всего разграблено 20 жилых помещений.

Из-за этого жители села возвращаются в дома, чтобы уберечь их от собственных защитников-мародеров.

Однако российские власти отказываются компенсировать случаи мародерства. Также людям не будут выплачивать по 65 тыс. рублей как беженцам, поскольку власть не признает, что этот район захватили ВСУ.

Закрыли магазин, грозят отключить свет и газ

Более того, губернатор Вячеслав Гладков пригрозил жителям приграничья, которые получили новое жилье взамен утраченного, тем, что это жилье у них просто конфискуют, если они не выпишутся из старых домов. А таких желающих оставить за собой "утраченное имущество" и жить в новых домах среди россиян хватает.

Власти насильно заставляют людей эвакуироваться из Краснояружского района. Видимо, предполагается, что свои же российские военные будут бомбить населенные пункты, пытаясь выдавить ВСУ. Как это уже происходит в Демидовке, там российская артиллерия бьет по сельской администрации и частным домам.

Ради этого в районе под угрозой штрафов владельцев закрыли последний магазин, где жители могли купить хлеб и воду. А гуманитарную помощь запретили выдавать, обещают отключить свет, воду и газ.

Люди не хотят покидать свои дома, хозяйство и становиться бомжами, как это было с жителями Курской области, которые несколько месяцев скитались по углам, пока не стали выходить на митинги и добиваться выплат. Поскольку официально эвакуация не объявлена, то никаких выплат на аренду жилья или помощь не предвидится.

"Это хорошо, что у нас старшая дочь живет в Белгороде в двухкомнатной квартире с двумя детьми и мужем. Теперь мы втроем к ним свалились на голову. Они нас терпят, кормят, но сколько это продлится?" – возмущается жительница Демидовки.

Также те, кто выехал из этого района, пишут жалобы губернатору Гладкову на пункты временного размещения (ПВР). Жалуются, что жить приходится в комнатах по 10-20 человек, без душа и нормальных условий.

"Сказали, что расселят по ПВР. Сказали, что ближайшее – в Прохоровке, но там нет душа. И ПВР еще в Старом Осколе, но туда очень далеко ехать, да и в комнатах по 10-20 человек. Может, есть что-то поближе", – пишет Рудская.

Другие рассказывают об антисанитарии в ПВР. "Тараканы кругом, духота, кто с собаками, кто с кошками приехали. Пожилые люди хотят прилечь и отдохнуть, тут дети бегают. В одной комнате мужчины и женщины, разные семьи. Скандалы, ругань, как на базаре. Как можно в такие условия селить людей?" – возмущается Алевтина.

Но на все жалобы белгородские власти внимания не обращают. Уверяют, что все трудности временные, и не сегодня завтра люди поедут домой. Но мало кто в это верит.