Путина хотят устранить: экс-глава МИД рассказал о настроениях в окружении диктатора

Украина продолжает кампанию дальних ударов по объектам российской нефтепереработки – и давление, которое испытывает Россия, запустило в Москве определенные скрытые процессы. В окружении российского диктатора Владимира Путина усиливается запрос на глубинные перемены.

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Этот запрос уже в ближайшее время может вылиться в изменение конфигурации российской власти – вплоть до отстранения Путина от власти. Такое предположение в комментарии 24 каналу высказал украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Путина хотят устранить?

Огрызко считает вполне вероятным изменение конфигурации власти в России уже в ближайшей перспективе.

"Вокруг Путина формируются группы, которые хотят его устранить, ведь они осознают, что в противном случае могут устранить их", – пояснил Огрызко.

В настоящее время, по его мнению, ведутся "закулисные консультации" относительно того, кто может сменить российского диктатора и при этом не вызовет отторжения со стороны Запада.

По словам Огрызко, главный тезис, который продвигает все окружение Путина – Россия должна остаться единой. Если Запад гарантирует, что распада РФ не произойдет – представители окружения Путина готовы "отдать, продать, обменять" его, а государство-агрессор после этого, мол, начнет всё "с нуля", изменится.

И на Западе многиеохотно верят таким заверениям.

"Если взять условного Ротенберга (российский миллиардер, приближенный к Путину. – Ред.), то он рассуждает примерно так. Мол, Путин полностью дискредитировал себя, показал, что он преступник, но ведь я, Ротенберг, в его команде. Если я его не сдам добровольно, то тогда преступником буду и я", – предположил экс-министр иностранных дел Украины.

Поэтому, уверен Огрызко, и для Ротенберга, и для других представителей российского олигархата оптимальным выходом будет откреститься от российского диктатора и "присягнуть на верность новому западному хозяину". На первый план выйдет необходимость для Москвы договориться с Западом о том, как Россия будет с ним сосуществовать в будущем.

"Ротенберг и ему подобные будут торговаться, сдадут Путина, пообещают уничтожить путинский режим. Однако для них важно, чтобы их никто не трогал. Также они будут торговаться по поводу будущего России. Они будут приводить массу аргументов, почему она должна сохраниться, и в первую очередь упомянут о ядерном оружии. Кроме того, о межнациональных конфликтах, которые могут разразиться. Это грозит гражданской войной, и для Запада все это будет иметь плохие последствия", – подчеркнул Огрызко.

Поэтому российский олигархат может взяться убеждать Запад, что только новая власть в России сможет это предотвратить. И мягкий, доверчивый, наивный Запад, по мнению экс-главы МИД, согласится на то, чтобы россияне сами разбирались: усмиряли мятежников и удерживали "внешний периметр". Ведь такая логика абсолютно приемлема, понятна и выгодна для Запада, поэтому, как предполагает дипломат, сейчас прорабатывается именно такой сценарий.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Reuters рассказали, что Путину предлагали "компромисс" по Украине. Советники диктатора пытались убедить его, что установление режима прекращения огня и поиск компромиссных решений, таких как замораживание по линии соприкосновения, — в интересах не только Украины, но и России.

Однако Путин отверг эти советы: он настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся территорию Донбасса.

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