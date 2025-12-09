Российская экономика переживает гораздо худшие времена, чем пытается показать Путин: в ISW указали на уязвимости Кремля

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику способной поддерживать затяжную войну против Украины. В этом контексте руководство страны-агрессора продолжает убеждать, что победа России в конфликте неизбежна.

Также диктатор выдал, что Россия работает над преодолением демографических проблем и повышением рождаемости. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Состояние российской экономики

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что рост ВВП России составит около одного процента к концу 2025 года, а инфляция "будет около шести процентов или ниже".

Также диктатор РФ похвастался, что страна-агрессор теперь может постепенно наращивать "экономическую динамику", сохраняя при этом низкий уровень безработицы и умеренную инфляцию. В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России за последние три года составляет около 10%, несмотря на "беспрецедентное" санкционное давление. При этом в правительстве утверждают, что российская экономика может "двигаться вперёд, несмотря на попытки сдержать развитие России".

Недавняя экономическая политика Кремля указывает на то, что дела в российской экономике обстоят заметно хуже, чем пытается показать Путин в своих заявлениях. Диктатор активизировал свои усилия, чтобы представить российскую экономику как устойчивую и способную поддерживать затяжные военные действия в Украине в преддверии российско-американской встречи 2 декабря в Москве.

Экономика в контексте переговоров

Заявления Путина 8 декабря, вероятно, также направлены на то, чтобы повлиять на текущие мирные переговоры. Кремль пытается убедить Соединенные Штаты, что усиление санкционного давления не окажет предполагаемого эффекта на российскую экономику и не подтолкнет Путина к компромиссам для прекращения войны против Украины.

Путин также примечательно не обсуждает продолжающуюся войну в Украине в своих выступлениях о российской экономике, вероятно, для того чтобы скрыть связь между потерями России на поле боя и экономическими проблемами. Кремль также пытается связать свои заявления о российской экономике с ложным нарративом о том, что победа России на поле боя неизбежна. Оба подхода направлены на то, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями России из-за страха перед интенсифицированными и затяжными военными операциями России в будущем.

Напомним, в следующем пакете санкций Евросоюза против страны-агрессора России, который планируют принять и ввести уже в начале 2026 года, может появиться полный запрет морских перевозок российской нефти – речь идет не только о российских, а вообще морских перевозках.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной войны в Украине европейские страны ввели многочисленные санкции против России. Однако параллельно с этим страны Европы продолжили экономическое сотрудничество со страной-агрессором. При этом за последние годы Европа перечислила России больше средств, чем Украине.

