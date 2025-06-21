Нейтралитет, никакой ядерки и русский язык: Путин выдал новую порцию 'хотелок' в отношении Украины

Российский диктатор Владимир Путин озвучил новую порцию "хотелок" Кремля по отношению к Украине. Москва требует у Киева отказа от регионов, которые частично оккупировала армия РФ, обеспечения "прав русского языка" в Украине, "устранения нацистских элементов в украинском руководстве".

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Также Путину хочется нейтралитета и безъядерности Украины. Перечень ультимативных требований, к которым прибавились некие новые элементы, он озвучил в интервью телеканалу Sky News Arabia, цитаты диктатора активно разносят пропагандистские СМИ РФ.

Так, рассуждая об "урегулировании на Украине", Путин назвал условием прекращения российской агрессии признание Украиной "результатов референдумов на Донбассе и в Новороссии", что фактически является видоизмененной формулировкой давнего требования Москвы о признании оккупированных и аннексированных ею украинских территорий и выведения Сил обороны с оккупированных областей в их административных границах.

Также российский диктатор заявил, что "Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ" – не уточнив, впрочем, с каких это пор национальные интересы Украины равны интересам государства, развязавшего и годами ведущего против нее агрессивную войну.

Кроме того, Путин потребовал "обеспечения права русского языка" в Украине, а также "прав" неких "пророссийских жителей". Их, по мнению российского диктатора, в стране, защищающейся от российского вторжения уже свыше 11 лет и более трех лет находящейся под жестокими российскими обстрелами – еще много. Ведь, как выразился Путин, "большинство граждан Украины заинтересованы в сохранении дружественных отношений с Россией". Каких-либо подтверждений этого уж слишком "смелого" заключения он, разумеется, не привел.

Не обошлось и без намеков на некие "силы", на которые Путин пытается переложить ответственность за собственное преступление.

"Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт", – сказал диктатор.

"Вишенкой" на торте из "хотелок" Кремля стало озвученное Путиным требование "объявить нейтралитет Украины и исключить возможность получения ядерного оружия", адресованное стране, добровольно отказавшейся от собственного ядерного потенциала.

Напомним, накануне, 20 июня, Путин также выдал ряд посвященных Украине тезисов – на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. По мнению аналитиков ISW, сказанным Путин еще раз доказал, что его цель – уничтожение Украины как государства.

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