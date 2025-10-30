Путин заявил, что война 'в генах' у россиян. Видео

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в московский военный госпиталь сделал очередное интересное заявление. Он утверждает, что "способность воевать якобы заложена в генах россиян".

Так он ответил одному из раненых оккупантов, который вспомнил о своем деде – ветеране Второй мировой. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

"Вот смотри, не знал, как твой дед в ВОВ воевал, а сам воюешь, как дед!" – сказал Путин, сравнив современного оккупанта с родственником, который также воевал в прошлом веке.

Подобные высказывания Путина в очередной раз демонстрируют, как Кремль пытается оправдать и романтизировать агрессию, превращая войну в "традицию" и элемент национальной идентичности. Так Москва продолжает системно навязывать россиянам мнение, что участие в войнах – норма жизни "настоящего патриота".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает хвастаться "инновационным оружием, аналогов которому нет нигде в мире". На этот раз военный преступник рассказал об испытаниях подводного аппарата "Посейдон". По словам главаря Кремля, в качестве двигателя в подводном аппарате выступает ядерная энергетическая установка.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км.

