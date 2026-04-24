Путин впервые заговорил о проблемах с ограничением интернета в России: в ISW объяснили, что это значит

Российский диктатор Владимир Путин впервые упомянул в своих публичных выступлениях об ограничении интернета на территории РФ. Он объяснил его попыткой "защитить" россиян от "террористических атак" Украины.

Видео дня

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). То, что Путин частично признал проблемы, к которым привело ограничение интернета и сделал вид, что собирается их решить, аналитики связали с недавним снижением одобрения его деятельности российским населением.

На встрече с российским правительством 23 апреля российский диктатор впервые напрямую ответил на жалобы о перебоях в мобильном интернете в России.

Путин назвал ограничения "необходимыми для внутренней безопасности". И, по оценкам ISW, начал готовить россиян к дальнейшим ограничениям.

Доклад об ограничении мобильного интернета Путин заслушал в начале встречи. Диктатор отметил, что россияне в крупных городских центрах и в районах, граничащих с Украиной, сталкиваются с правительственными ограничениями мобильного интернета во время "террористических атак". Так в государстве-агрессоре называют кампанию дальнобойных ударов Украины по российской военной, оборонно-промышленной и нефтяной инфраструктуре.

Путин утверждал, что Россия должна приоритезировать защиту своих граждан, особенно гражданского населения, оправдывая этим перебои в работе интернета.

"Российские власти уже давно используют удары украинских беспилотников и ракет по законным целям на российской территории как повод, чтобы отключить мобильный интернет, что повлияло на повседневную жизнь россиян, лишив их возможности пользоваться основными услугами, включая банковские услуги и транспорт", – указано в материале. На упомянутом заседании диктатор частично согласился с тем, что россияне пострадали от ограничений. Он приказал российскому правительству внести в белый список определенные услуги даже во время перебоев в мобильном интернете и установить физические линии связи с приграничными районами.

"Это первый случай, когда сам Путин публично признал перебои в мобильном интернете; представитель Кремля Дмитрий Песков ранее был самым высоким российским чиновником, который признал эти перебои в середине марта 2026 года. Признание Путиным влияния этих перебоев на повседневную жизнь россиян, которые все больше несут бремя войны Путина в Украине, вероятно, является как ответом на снижение его рейтингов одобрения, так и способом оправдания продолжения ограничений мобильного интернета на фоне более широкой цензурной кампании Кремля", – отметили аналитики.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в России попытались оправдать войну против Украины "религиозным вопросом".

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одной из целей войны против Украины является "защита права использовать русский язык и исповедовать православную веру". Лавров утверждал, что Украина более десяти лет преследует Московский православный патриархат, и обвинил украинское правительство в захвате церквей и "нападении" на духовенство и прихожан. И агрессивное вторжение и убийства украинцев, по версии Москвы, происходят для защиты "чести и достоинства" россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!