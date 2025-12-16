Путин согласовал конфискацию "ничейного" жилья в оккупированных регионах Украины: кого туда будут селить

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет изымать так называемое бесхозное жилье на временно оккупированных территориях Украины. Решение касается захваченных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и вступило в силу после подписания документа.

Закон обнародовали в официальных российских правовых источниках, где его подают как инструмент управления имуществом на оккупированных территориях. В тексте документа указано, что жилье признается бесхозным, если владельца невозможно установить или если отсутствуют действительные документы на право собственности. Такое имущество переходит в распоряжение оккупационных администраций.

Документ предусматривает, что владельцам, которые появятся позже, могут предложить денежную компенсацию. Но выплату разрешают только при условии наличия гражданства РФ, что фактически отсекает большинство граждан Украины, которые были вынуждены бежать от войны. Норма будет действовать как минимум до 2030 года.

Кому будут передавать жилье

В первую очередь изъятые квартиры и дома смогут передавать местным жителям, которые потеряли жилье. Также имущество разрешают сдавать в аренду. Отдельным пунктом прописали возможность заселять в такое жилье чиновников, сотрудников оккупационных администраций и подчиненных им учреждений, прибывших на захваченные территории из других регионов России.

Также в документах и публичных заявлениях оккупационных администраций говорится об использовании такого жилья для так называемых социальных нужд. В частности, его могут передавать военным РФ, силовикам или работникам бюджетной сферы, которых направляют работать на оккупированные территории. Фактически это создает механизм закрепления российского присутствия через перераспределение жилого фонда.

Что делать, если жилье в оккупации признали "бесхозным"

Короткая пошаговая инструкция издания Радио Свобода, которую советуют украинские правозащитники и юристы.

Соберите доказательства собственности. Подготовьте все возможные документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем. Это могут быть свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, выписка из Госреестра прав, свидетельство о наследстве, коммунальные счета, фото или опись жилья. Если оригиналы утрачены или остались в оккупации, ищите копии у родственников или нотариуса. Зафиксируйте факт "национализации". Сохраняйте всю информацию о включении жилья в списки "бесхозного". Делайте скриншоты объявлений в соцсетях и на сайтах оккупационных администраций, записывайте даты, источники, адреса. По возможности фиксируйте показания соседей или очевидцев, но не подвергайте их опасности. Не рискуйте жизнью. Юристы не советуют ехать на временно оккупированные территории для "подтверждения" права собственности. Такие поездки могут быть опасными и не гарантируют сохранность имущества. Подайте заявление в украинские правоохранительные органы. Обратитесь в Национальную полицию, СБУ или прокуратуру с заявлением о незаконном изъятии жилья. Сделать это можно даже без полного пакета документов. Важно не медлить, чтобы зафиксировать нарушение как можно раньше. Подайте заявление в Международный реестр убытков. Через портал "Дія" подайте заявление в категории "Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях". Это нужно для фиксации убытков и возможных будущих репараций, даже если выплаты пока не осуществляются. Проверьте данные в украинских реестрах. Выясните, зарегистрировано ли ваше жилье в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если нет, в будущем это может потребовать судебного подтверждения права собственности. Обращайтесь к правозащитникам. В случае отказа правоохранителей принимать заявление или при сложных ситуациях обращайтесь к профильным общественным организациям и юристам. Они помогут выстроить дальнейшую стратегию защиты прав.

Правозащитники подчеркивают: системная фиксация фактов сегодня является ключевой для восстановления прав и возмещения ущерба в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины российские захватчики активно "национализируют" квартиры и дома украинцев. Большинство людей, которые сбежали из зоны боевых действий, сегодня арендуют жилье за немалые деньги и все-таки надеются продать собственную недвижимость в оккупации, однако с этим возникла проблема.