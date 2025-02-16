США предлагают Беларуси 'поворотное' соглашение для уменьшения влияния России – NYT

Соединенные Штаты предлагают Беларуси отпустить политзаключенных, которых режим Александра Лукашенко удерживает за решеткой, а Вашингтон за это ослабит санкции (в частности в отношении беларусских банков и экспорта калия). 12 февраля в РБ впервые за пять лет приезжали чиновники из США.

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Они, вероятно, провели переговоры, а также забрали из страны трех арестованных (одного американца и двух беларусов). Сотрудники КГБ РБ передали их американской стороне в деревне недалеко от границы с Литвой. Политзаключенные после этого отправились в Вильнюс, пишет The New York Times.

Издание подчеркнуло, что Вашингтон предлагает Минску "поворотную" сделку после многих лет попыток изолировать ближайшего союзника РФ.

В Беларусь приезжали заместитель помощника госсекретаря США Кристофер В. Смит и еще двое неназванных чиновников. Они якобы встретились с диктатором Александром Лукашенко.

Это произошло всего через день после того, как американский президент Дональд Трамп провел долгий телефонный разговор с кремлевским главой Владимиром Путиным.

"С наступлением темноты американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс, столицу Литвы. Выступая в среду вечером у посольства США, Смит приветствовал успешное завершение того, что он назвал "спецоперацией", назвав освобождение заключенных огромной победой и ответом на программу президента Трампа "Мир через силу", – указали в NYT.

Неизвестно, какое количество политзаключенных должен освободить Минск в рамках сделки, но журналисты говорят о неком большом числе.

Смит, по словам дипломатов, присутствовавших на его брифинге, объяснял, что главным образом Штаты хотят освободить множество политических заключенных. Он сказал, что спросил Лукашенко, готов ли тот свернуть репрессии, и получил подтверждение. Еще одна важная цель, по словам американского политика, – "дать Лукашенко передышку за пределами орбиты влияния России".

И США, и Беларусь официально не комментировали переговоры. Но в эфире беларусского пропагандистского ТВ ведущий новостей намекнул, что Смит якобы не был настоящим главой американской делегации – мол, во встрече также принимал участие "более высокопоставленный чиновник".

Франак Вячорка, советник оппозиционерки Светланы Тихановской, заявил: "Мы очень благодарны президенту Трампу за то, что ему удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки". Но он подчеркнул, что санкции следует смягчить только тогда, когда "Лукашенко прекратит репрессии и новые аресты" и "освободит всех политических заключенных, включая высокопоставленных лиц".

По данным правозащитной организации "Вясна", режим Лукашенко удерживает не мене 1226 политзаключенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может использовать территорию Беларуси для вторжения в Польшу или Литву. Ситуация напоминает подготовку к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

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