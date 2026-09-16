Путин, который подтерся Конституцией РФ, в течение 3 минут убеждал россиян, что у них есть конституционные права

Российский диктатор Владимир Путин призвал граждан РФ принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября. Он заявил, что голосование должно продемонстрировать "единство российского общества", а также связал его проведение с войной против Украины.

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Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС, обнародовав основные тезисы выступления Путина. По его словам, предстоящее голосование должно показать, что никто не сможет расколоть Россию, подорвать ее государственность и систему.

Среди основных тезисов российского диктатора:

участие в выборах — это общий вклад в победу России ;

; мужество и преданность российских военных являются примером для всей страны;

Россия знает, за что воюет и в чём заключается долг каждого гражданина ;

; победа, по словам Путина, "ковается" не только на поле боя, но и трудом людей в тылу;

голос каждого избирателя имеет значение, ведь от него зависит, какие политические силы будут представлять интересы граждан на всех уровнях.

Путин также заявил, что, по его мнению, победу на выборах одержат наиболее компетентные кандидаты и "истинные патриоты России", готовые защищать страну от любых угроз.

Проходящую в стране избирательную кампанию российский диктатор назвал значимой и определяющей. Он утверждает, что воля россиян должна продемонстрировать единство общества с военными, которых, по его словам, объединяют с гражданами общая история и ценности.

Отдельно Путин отметил, что масштабная избирательная кампания проходит в условиях так называемой "СВО" — так в России называют полномасштабную войну против Украины.

По его словам, выборы в РФ должны стать ответом тем, кто стремится ослабить страну и лишить ее суверенитета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне выборов в России задержали шестерых членов партии "Яблоко", которая выступает за прекращение войны против Украины. Среди них были кандидаты в Госдуму и региональные законодательные органы.

Поводом для задержаний стали посты и репосты в социальных сетях, которые российские силовики расценили как демонстрацию запрещенной символики.

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