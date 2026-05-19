Экономика страны-агрессора России продолжает стагнировать и испытывает на себе последствия более чем четырехлетней войны. Вдобавок к существующим проблемам российская экономика страдает после дальнобойных ударов Украины по нефтяной инфраструктуре.

Наколенные проблемы вынуждают российское правительство к пересмотру прогнозов роста ВВП на предстоящий трехлетний период, учитывая нехватку рабочей силы и санкции. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Финансовые проблемы России

Министр экономического развития России Максим Решетников пожаловался, что нехватка рабочей силы сдерживает российскую экономику, в отличие от постоянных попыток диктатора Владимира Путина представить низкий уровень безработицы как признак экономического здоровья.

Член правительства утверждал, что Россия не ожидает ускорения инфляции по мере роста экономики, игнорируя при этом тот факт, что нехватка рабочей силы подпитывает инфляцию. Решетников также не упомянул о том, как многолетние усилия России по вербовке в армию привели к оттоку многих людей с гражданского рынка труда и усугубили дефицит рабочей силы.

Аналитики прогнозируют, что Россия продолжит страдать от усугубляющегося дефицита рабочей силы, поскольку она отдает приоритет восполнению потерь на поле боя новобранцами, а не поддержке и развитию своей внутренней экономики.

Влияние ударов по нефтебазам

Долгосрочная кампания Украины по нанесению ударов по российской нефтяной инфраструктуре продолжает усугублять проблемы с ликвидностью России, связанные с непомерными военными расходами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 мая, что Служба внешней разведки Украины получила российские документы, в которых оценивается, что Москве пришлось значительно сократить количество действующих нефтяных скважин, при этом только одна неназванная российская нефтяная компания закрыла 400 скважин.

Зеленский заявил, что Россия сократила нефтепереработку как минимум на 10% к и что агрессор испытывает трудности с возобновлением работы скважин по сравнению с другими нефтедобывающими государствами.

Данные украинской разведки указывают на то, что 11 российских финансовых учреждений готовятся к ликвидации, а еще восемь банковских учреждений не могут самостоятельно решить накопившиеся проблемы и вынуждены привлекать внешние ресурсы.

Зеленский отметил, что дефицит федерального бюджета России уже составляет почти 80 миллиардов долларов за первые пять месяцев 2026 года. Россия все чаще сталкивается с проблемами ликвидности после того, как неуклонно истощала ликвидные резервы своего суверенного фонда для финансирования войны и прибегала к продаже своих физических золотых запасов.

Украинские силы значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность ударов по российской нефтяной инфраструктуре с марта 2026 года, что оказало большое влияние на российский экспорт нефти и мощности нефтепереработки, подорвав способность России получать прибыль от роста мировых цен на нефть. Удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, будут и дальше оказывать давление на доходы и не позволят России извлечь долгосрочную выгоду из нынешнего резкого роста цен на нефть.

Напомним, Соединенные Штаты снова продлили смягчение санкций в отношении российской нефти. Исключение из санкций должно было завершиться 16 мая, но оно будет действовать еще минимум 30 дней.

Как писал OBOZ.UA, в Financial Times отметили, что Российская Федерация резко ухудшила прогноз экономического роста на 2026 год, несмотря на благоприятную конъюнктуру на энергетических рынках. Эксперты говорят о формировании "ловушки", которая все больше ограничивает возможности для роста.

